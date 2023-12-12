MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya hastane çıkışı yoğun tezahürat

12 Aralık 2023 08:06 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 08:11

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler’e bir grup tekme ve yumruklarla saldırdı. Olayın ardından, hakem Meler darp raporu almak üzere ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın da adı geçen şiddet olayında 3 kişi gözaltına alındı.

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, maçın ardından Ankara’da özel bir hastaneye sağlık sorunları sebebiyle sevk edildi. Başkan Koca’nın bir grup taraftarın tezahüratları ile hastaneden çıkışı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Koca taburcu olduğu hastaneye polis gözetiminde tekrar döndüğü ve hastaneden gerçekleşecek işlemlerin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.