Hakem Meler'e saldıran Faruk Koca kalp krizi geçirdi!

11 Aralık 2023 23:47 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 01:16

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Koca'nın doktoru "Daha önce kalbinde stent takılmış. Stres ve gerginlik nedeniyle kalp krizi tetikleyebilir. Bu gece hastanede müşahade altında kalacak. 24 saat gözetimimizde" açıklaması yaptı.

HASTANEDEN AYRILDI

Doktorun müşahade açıklamasından kısa süre sonra Faruk Koca'nın hastaneden ayrılması dikkat çekti. "Büyük başkan" tezahüratları altında hastaneden çıkan Koca'nın tekerlekli sandalyede olduğu görüldü.

Ankaragücü taraftarlarının "eline sağlık başkanım" desteği tepki çekti.

İHLAS Haber Ajansı'nın TGRT canlı yayınında geçtiği bilgiye göre; Koca hastanedeki tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacak. Emniyet güçleri müşahade süresinin dolmasını bekliyor.

KOCA: OLAYI HATIRLAMIYORUM

Hastanedeki tedavisi devam eden Koca'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneden Beyaz TV'ye açıklama yapan Ankaragücü başkanı, "Beynim attıi gözüm karardı. Ne yaptığımı hatırlamıyorum" sözleriyle kendisini savundu.

ANKARAGÜCÜ'NDEN İLK AÇIKLAMA

Başkentin sarı-lacivertli kulübünden olaydan yaklaşık 3 saat sonra gelen ilk açıklama şöyle:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak bu akşam yaşanan hadisenin üzüntüsü içerisindeyiz. Eryaman Stadyumu’nda karşılaştığımız Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan üzücü olaydan dolayı Türk futbol kamuoyundan ve tüm spor camiasından özür dileriz."

ANKARAGÜCÜ TARAFTARLARI HASTANE ÖNÜNDE

Ankaragücü taraftar grubu Gecekondu ise yaptığı açıklamayla Koca'ya sahip çıktı. X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bugün, dün, geçen sene,her zaman yapılan hakem hataları, art niyetler, hakkımızı yemeler ve daha niceleri sabrımızı son derece taşırmıştır. Bu son yaşanan olaylar da bunun göstergesidir. Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem (!) olan şahıslardır. Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca'nın sonuna kadar arkasındayız!"

MELER'İN DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Halil Umut Meler'in kaldırıldığı Ankara Acıbadem Hastanesi'nin başhekimi Mehmet Yöreoğlu, Meler'in sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Sol göz çevresinde bir kanama var, ufak bir çatlak var. Kafa travması olması nedeniyle sabaha kadar takip edeceğiz. Gerekli kontrolleri yaptıktan sonra göndereceğiz. Hayati bir tehlike yok."