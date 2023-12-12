Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ifadesi ortaya çıktı!

12 Aralık 2023 11:40 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:47

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Habertürk, NTV

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan ve saldırı sonrası gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, beraberinde 2 saldırganla birlikte tutuklandı.

Ankaragücü Başkanı Koca'nın ifadesi ortaya çıktı. Koca'nın ifadesinde, "Hakemin vermiş olduğu kararlara sinirlendim, öfkelendim beni tahrik etti. Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Şiddetli değildi, Meler kendini 5 saniye sonra yere attı. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" diyerek kendini savunduğu ifade edildi.

Koca, hakemlerin sahaya inince "Sizi bitireceğim" diye tehdit ettiği iddiasını ise kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakem Meler'in yumruğun ardından yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı.

TÜM LİG MAÇLARI SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Meler'e yumruk atması sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Çok sert konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediklerini duyurdu.