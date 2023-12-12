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    • Haberler > Spor > Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

    Son dakika haberleri... Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı.

    Süper Lig hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı.

    Dün akşam oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

    Mücadele sonrası sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı

    ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

    11/12/2023 tarihinde Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna  aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından” Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında,Şüpheliler F. K., Ş. Y. Ş. ve K. Ç.  Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince “kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak” suçundan tutuklanmıştır. 

    Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R. K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. 
    Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

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