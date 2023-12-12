Ankaragücü Başkanı Koca'nın eski açıklaması gündem oldu! Yapacaklarının sinyalini önceden vermiş

12 Aralık 2023 11:26 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 11:26

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayan MKE Ankaragücü, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve kritik maçta 1 puanı hanesine yazdırdı. Maç sonunda saha içine giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu.

Yumruk darbesi alan Meler yere yığılırken Başkan Koca, tekme atarak Meler'e saldırmaya devam etti. Saldırı anı kameralara yansırken, Meler'in sol gözünün morardığı ve elmacık kemiğinde çatlak olduğu tespit edildi. Meler, saldırı sonrası hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Koca ise beraberinde 2 kişiyle birlikte tutuklandı.

"KARARI HERKESE AÇIKLAYACAĞIZ"

Yaşanan skandalın ardından tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi. Süper Lig hakemleri ise yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceiğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız.

Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum, hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, iftiralardan korkmaları değil, mesleğe duydukları saygıdandır. Bugün önceliğimiz, arkadaşımızın bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır. Mevcut durumun çözümü için durumun takipçisi olacağız."

YUMRUĞUN SİNYALİNİ ÖNCEDEN VERMİŞ

Hakem Meler'e attığı yumrukla tepkilerin odağına yerleşen Başkan Koca'nın yaptığı skandal hareketin sinyalini 14 Ocak 2023'te oynanan ve Adana Demirspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada verdiği ortaya çıktı.

"BİR DAHA OLURSA VERECEĞİMİZ TEPKİYİ HERKES GÖRECEK"

Koca'nın o gün bağlandığı canlı yayında "Bir daha hakemler Ankaragücü'nün hakkını yerse, bundan sonra olacakların sorumlusu ben değilim. Bir daha olursa nasıl bir tepki vereceğiz herkes görecek" ifadelerini kullandığı görüldü.