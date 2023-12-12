Süper Lig hakemlerinden Halil Umut Meler açıklaması: Herkese açıklayacağız!

12 Aralık 2023 10:11 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:36

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig hakemleri Ankaragücü - Rizespor maçı sonrası yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler için ortak açıklama yaptı.

Arda Kardeşler ve Mete Kalkavan, yapılan saldırıyı kınıyarak sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

ARDA KARDEŞLER: KARARI HERKESE AÇIKLAYACAĞIZ

"Dün akşam yaşananları herkes gördü. Söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. TFF ve MHK alacağımız kararlarda bizi destekleyeceklerini söylediler. Hakemlik ve futbol konuşacak düşünecek halimiz yok. Tek önceiğimiz Halil Umut Meler'in sağlığına kavuşması. Meler'in yanındayız. Bundan sonra kendisi sağlığına kavuştuğunda tüm hakemler bir araya gelerek geleceğimiz ile ilgili vereceğimiz kararı herkese açıklayacağız."

METE KALKAVAN: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

"Türkiye'de hakkında iftira atılması, küfür edilmesi, temelsiz yalanlar uydurulması serbest olan tek kurum, hakemlik kurumudur. Tamamen insani olan, hata yapabileceğimiz gerçeği ortadan kalkmıştır. Hiçbir meslek sahibi, mesleğini icra ederken bu kadar hakaret ve müdahaleye maruz kalmamıştır. Hakemlerin sessiz kalmalarının sebebi, iftiralardan korkmaları değil, mesleğe duydukları saygıdandır. Bugün önceliğimiz, arkadaşımızın bir an önce sağlığına ve ailesine kavuşmasıdır. Mevcut durumun çözümü için durumun takipçisi olacağız."