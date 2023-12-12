Erman Toroğlu canlı yayında ateş püskürdü! 'Tutuklayıp cezaevine atsınlar, defolun gidin'

12 Aralık 2023 09:54 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 10:30

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk futbol kamuoyu dün akşam Süper Lig'in 15'inci haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında meydana gelen olayla sarsıldı. Karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Sadece Türkiye'de değil dünya da yankı bulan saldırı sonrası spor camiasının önemli ismlerinden açıklamalar peş peşe geldi.

"BANA DA YUMRUKLA SALDIRDI"

Futbolcular ve spor kulüpleri olayı kınarken, Teknik Direktör Hikmet Karaman, Ankaragücü'nü çalıştırdığı dönemde Başkan Faruk Koca'nın kendisine de saldırıda bulunduğunu açıkladı.

A Spor'a konuşan Karaman, "Faruk Koca, Ankaragücü’nü çalıştırırken bana da yumrukla saldırdı. O zaman açıklamadım ama şimdi açıklıyorum" ifadelerini kullandı.

"BUNLAR MAGANDA"

Futbol yorumcusu eski hakem Erman Toroğlu da konuyla alakalı oldukça sert ifadeler kullandı. Toroğlu, "Kesinlikle bunların tutuklanıp cezaevine atılmaları lazım. Defolun!" ifadelerini kullandı.

İşte Toroğlu'nun sözleri:

"Bunların tutuklanması lazım. Bu ahlak dışı insanlar Ankaragücülü olamaz. Bunlar istifa etmezse, Ankaragücü taraftarlığımı donduruyorum. Ankaragücü taraftarı ahlaksız değildir. Bunlar maganda."

"İçimden hayvan demek geliyor. Bunlar insan müsveddesi. Siz kimsiniz lan magandalar! Bu kulübün adını ayaklara düşüremezsiniz. Defolun gidin! Bunlar tutuklanıp, ceza evine koyulmazsa yazıklar olsun."

"DEFOLUN!"

"Böyle bir Ankaragücü başkanını ve idarecilerini ben kabul etmiyorum! Bunlar varsa ben Ankaragücülü değilim. Defolun gidin lan! Ayıp ya!"

HAKEMLİĞİ BIRAKACAK MI?

Öte yandan hakem Umut Meler ise iddiaya göre hakemliği bırakacağının sinyalini verdi. Moralinin son derece bozuk olduğu öne sürülen Meler, iddiaya göre kendisini hastaneye ziyarete gelen hakem arkadaşlarına "Bu iş benim için bitti. Artık devam edemem, benden bu kadar" dedi.

Bu iddialara dair herhangi bir resmi açıklama gelmedi.