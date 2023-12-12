Emre Belözoğlu Meler'e saldırı sonrası Ankaragücü'ndeki teknik direktörlük görevinden istifa etti

12 Aralık 2023 02:24 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 02:45

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın 1-1 biten Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonra teknik direktör Emre Belözoğlu istifa kararı aldı.

43 yaşındaki çalıştırıcı maçı ardından basın toplantısında “Ya ben bugün için ne söyleyeyim ki? Ben sadece çok çok üzgünüm. Başka bir şey söylemek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ardından eşi ve yakın çevresiyle görüşen Belözoğlu istifa kararı aldı. Emre Belözoğlu'nun istifasıyla ilgili yarın başkent ekibinden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

8. HAFTADA GÖREVE GELMİŞTİ

Başakşehir'le 4. haftada yollarını ayıran Emre Belözoğlu, 8. haftada Ankaragücü'nde göreve getirilmişti. Koca'yla olan yakınlığı nedeniyle bu görevi kabul ettiğini açıklayan Belözoğlu, Meler skandalının ardından istifa kararını Koca'ya aktardı.

KOCA HASTANEDEN TEZAHÜRATLARLA ÇIKTI

Olayın ardından, hakem Meler darp raporu almak üzere ambulansla özel bir hastaneye sevk edildi. MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın da adı geçen şiddet olayında 3 kişi gözaltına alındı.

MKE Ankaragücü Başkanı Koca, maçın ardından Ankara’da özel bir hastaneye sağlık sorunları sebebiyle sevk edildi. Başkan Koca’nın bir grup taraftarın tezahüratları ile hastaneden çıkışı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Faruk Koca taburcu olduğu hastaneye polis gözetiminde tekrar döndüğü ve hastaneden gerçekleşecek işlemlerin ardından ifadesinin alınacağı öğrenildi.