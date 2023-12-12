Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? MHK Başkanı İbanoğlu yaptıkları görüşmeyi aktardı

12 Aralık 2023 01:57 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 02:49

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın saldırısı sonrası hakemliği bıraktığı iddia edilmişti.

Koca'nın saldırısı sonrası hakem Meler yere düşerken, arbede yaşandı. Halil Umut Meler, arbede esnasında yaralanırken, sahaya güvenlik güçleri girdi. Çevik kuvvet ekipleri hakem Meler ve yardımcılarını soyunma odasına götürdü. Yaşanan bu olayın ardından siyasi ve spor camiasından birçok tepki geldi.

İBANOĞLU: KANUNLAR ÖNÜNDE HESAP VERECEKLER

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi de gece saatlerinde olağanüstü toplanma kararı aldı. Başkan Mehmet Büyükekşi ve yönetimi federasyonun Levent'te bulunan binasına geldi. Toplantının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu açıklama yaptı.

İbanoğlu, "Çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler'e böyle bir saldırının gelmesinden dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Buna sebep veren kulüpler, yöneticiler 'Biz ne yaptık?' diye düşünmeli. Bu saldırıyı kınıyoruz ve lanetliyoruz. Kanunlar önünde hesap vermelerini ümitle bekliyoruz. Umarız adalet yerini bulur. Halil Umut Meler ile telefonda görüştüm. Bilinci yerinde" dedi.

MELER: BENDEN BU KADAR

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Meler'i yarın ziyaret edeceğiz. Kemiğinde bir çatlak var. İnşallah büyük sıkıntı yoktur. Önce sağlık durumu önemli"

MHK'nin eski genel sekreteri Ali Kunak, Meler'in "Benden bu kadar" dediğini açıkladı. Kunak, "Halil olayın şokunda hala. Biz de yanındayken 'Bu iş bitti, benden bu kadar' tarzında cümleler sarf etti. Biz de ona 'Dön İzmir'e ailenle konuş bu kararı onlarla ver dedik" açıklaması yaptı.

HAKEMLER BU HAFTA MAÇA ÇIKMIYOR

Türkiye Gazetesi Yazarı Ömer Faruk Ünal, Meler'in hakemliği bıraktığı yönünde çıkan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Ünal ayrıca, TGRT Haber yayınında "Bütün Süper Lig hakemleri bilgisayar sistemi üzerinden mazeret girdiler. Bu hafta maçlara çıkmıyorlar" bilgisini paylaştı.

İZMİR'DE KARŞILAMA YAPILACAK

Saldırının ardından Ankara Acıbadem hastanesine kaldırılan Meler, geceyi burada geçirdikten sonra yaşadığı şehir olan İzmir'e dönecek.

İzmir'deki hakem camiası Meler'i havaalanında karşılayacak.