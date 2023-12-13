Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Halil Umut Meler taburcu oldu! Doktoru son durumunu anlattı

    Halil Umut Meler taburcu oldu! Doktoru son durumunu anlattı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Halil Umut Meler

    Son dakika haberleri... Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden taburcu oldu.

    Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden taburcu oldu.

    Doktorunun yaptığı açıklamaya göre boyunda travmaya bağlı bir düzleşme oldu. Meler'e tedbir amaçlı da boyunluk takıldı.

    Halil Umut Meler taburcu oldu! Doktoru son durumunu anlattı

    HALİL UMUT MELER İZMİR'E GİDECEK

    İzmir'e gideceği öğrenilen Meler'in 10 günlük yeni doğan bebeğini görmek istediği öğrenildi.

    Kendisini yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi ise gözaltına alınarak tutuklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan gelişmeler sonrası 16. hafta maçlarının ertelendiğini duyurmuştu.

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi
    Oynat

    Hakem Halil Umut Meler'e sahada linç girişimi! Ankaragücü Başkanı yumrukladı, yöneticiler tekmeledi

    Ankaragücü-Rizespor maçının son düdüğü sonrasında ortalık savaş alanına döndü. Sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'i yumrukladı. Peşinden gelen kulüp yöneticileri de yerdeki Meler'i tekmeleye başladı. Olay sonrası hakemin gözünün şişmesi kameralara da yansıdı. İşte saldırı anı...

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...