Halil Umut Meler taburcu oldu! Doktoru son durumunu anlattı

13 Aralık 2023 10:17 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:42

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğrayan Halil Umut Meler, tedavi gördüğü Ankara'daki hastaneden taburcu oldu.

Doktorunun yaptığı açıklamaya göre boyunda travmaya bağlı bir düzleşme oldu. Meler'e tedbir amaçlı da boyunluk takıldı.

HALİL UMUT MELER İZMİR'E GİDECEK

İzmir'e gideceği öğrenilen Meler'in 10 günlük yeni doğan bebeğini görmek istediği öğrenildi.

Kendisini yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi ise gözaltına alınarak tutuklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, yaşanan gelişmeler sonrası 16. hafta maçlarının ertelendiğini duyurmuştu.