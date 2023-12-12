Erdoğan, hakem Meler ile telefonda görüştü

12 Aralık 2023 12:48 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 13:19

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.

"SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Süper Lig maçının ardından sahada hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yerlikaya, sarı lacivertli kulübün başkanı Faruk Koca ve diğer kişilerin saldırısına uğrayan hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya şöyle konuştu:

"Hakemimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Gereği yapılıyor. Ben az önce kıymetli hakemimizi ziyaret ettim, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Onların şahsında Türkiye'de görev yapan bütün hakemlere geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Temennimiz bir daha sporda hiçbir şekilde şiddet olmamasıdır.

O görüntüler inceleniyor. Konusu suç olan başka tespit varsa gereği yapılacak. Federasyon başkanımız orada, çıktığı zaman o soruyu kendisine sorun. Büyük bir üzüntü içinde ama güçlü bir insan. Ona ve Türk hakemlerine sahip çıkmamız gerek. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakem Meler ile telefon görüşmesinde, olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti, ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi."