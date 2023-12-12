Halil Umut Meler'in beyninde hasar var mı? Başhekim son durumu açıkladı

12 Aralık 2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:48

Editör: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dün akşam oynanan ve 1-1 biten MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi. Yeşil sahaya taşan şiddet büyük tepki topladı, tüm liglerde maçlar süresiz ertelendi.

Şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Faruk Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.

HAKEM MELER'İN SON DURUMU NE?

Yumruk ve tekmeli saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'in sağlık durumu hakkında hastane başhekiminden yeni açıklama geldi. Başhekim, açıklamasında "Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Oradaki kırık iyileşecektir. Sabah da beyin kontrolünü yaptık. Beyinde hasar yok. Kalıcı bir hasar kalmayacak gözünde. Bugün sadece olayın stresi ile sabah tansiyonu yükseldi. Onu kontrol altına aldık. Bugün de misafirimiz olacak, büyük ihtimalle yarın sabah taburculuğunu planlıyoruz" dedi.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.