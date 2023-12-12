Bakan Yerlikaya'dan Faruk Koca ve Halil Umut Meler açıklaması

12 Aralık 2023 12:18 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:20

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakem Halil Umut Meler'e yönelik yapılan yumruklu saldırı sonrası Ankara'ya gitti.

Meler'in tedavi gördüğü hastane önünden açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hakem Meler ile telefonla görüştü, geçmiş olsun dileklerini ve süreci anbean takip ettiğini iletti" ifadelerini kullandı.

Yaşanan olaya tepkili olan Bakan Yerlikaya, "Bir çağrıda bulunuyorum. Tüm spor dallarında biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, sevgimizi en güzel şekilde yapalım müsabakaları. Sonuç bizim istediğimiz gibi olduğu zaman da olmadığı zaman da keyifle bahsedebilir hale geldiğimiz zaman, spordan arzu ettiğimiz şeye ulaşırız. Bir daha dün geceki gibi bir sonuç, yüzümüzü kızartan, gördüğümüze inanamadığımız bir olay görmek istemiyoruz." görüşlerini aktardı.

BAKAN YERLİKAYA: TFF'YE SORUN

"Liglerin ne zaman başlayacağını TFF'ye sorun. Hep birlikte öğrenelim. Hakeme, bu olay yaşanmamış gibi sahip çıkmamız lazım. Onların yönetiminde müsabakalar gerçekleşiyor. İnsan hata yapabilir. Hepimiz hata yapabiliriz. Hata olmaması için şiddet mi? Hayır!"

HALİL UMUT MELER'İN TANSİYONU YÜKSELMİŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sonra söz alan Başhekim Prof. Dr. Mehmet Yörübulut ise, "Sol gözündeki kanama azalmaya başladı. Gözdeki kırık yavaş yavaş iyileşecektir. Beyinde tekrar kontrol yaptık, hasar yok. Sol gözde kalıcı bir hasar kalmayacak. Tüm branş dallarımız inceledi. Sabah biraz tansiyonu yükseldi. O tansiyonu kontrol altına aldık. Bugün tekrar misafirimiz olacak. Çarşamba sabahı taburcu olmasını planlıyoruz." dedi.