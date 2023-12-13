Anadolu Efes yenilgisi bardağı taşırdı, Fenerbahçe Beko'da Itoudis dönemi resmen sona erdi

13 Aralık 2023 19:01 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 19:09

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, Yunan koçun sözleşmesini feshetti.

Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

TAKIM OYNAMIYOR

Türkiye'de daha önce Banvit'i çalıştıran Itoudis, Rus devi CSKA Moskova'da kazandığı başarıların ardından, Rus kulüplerinin Euroleague'den men edilmesiyle birlikte 2022 yazında sarı lacivertli ekiple anlaşmişti.

Itoudis geçen sezon Euroleague'de final four görememiş, ligde ise yarı finalde Anadolu Efes'e elenmişti. Bu sezon Euroleague'de çıktığı son 7 maçın 6'sını kaybeden Fenerbahçe, ligin 12'nci sırasında yer alıyor. Basketbol Süper Ligi’nde ise sarı lacivertli ekip, son olarak deplasmanda Anadolu Efes'e bir sayıyla mağlup oldu.

JASIKEVICIUS VEYA TRINCHIERİ

Fenerbahçe için hoca adayları ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertlilerin başantrenörlük koltuğu için Saras Jasikevicius veya Andrea Trinchieri'yi düşündüğü iddia ediliyor.