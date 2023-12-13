Fenerbahçe'de ayrılık an meselesi! Eleştiri oklarının hedefindeki isim gönderiliyor

13 Aralık 2023 16:00 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:00

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Basketbol Süper Ligi'nde 8 galibiyet, 3 mağlubiyetle 2'nci sırada bulunan ancak son haftalarda Euroleague'de aldığı sonuçlarla eleştiri oklarının hedefinde olan Fenerbahçe Beko'yla ilgili kritik bir iddia gündeme geldi.

Ligde son olarak Anadolu Efes'e yenilen ve aldığı sonuçlardan dolayı kötü günler geçiren Fenerbahçe Beko, başantrenör Dimitris Itoudis ile yollarını ayrımaya hazırlanıyor.

SDNA'da yer alan habere göre; Anadolu Efes karşısında alınan yenilgi, Fenerbahçe yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu. Yönetim, tecrübeli koç ile yolların ayrılmasına karar verdi.

2022 yazında sarı lacivertli ekiple anlaşan Dimitris Itoudis, geçirdiği iki sezonda Fenerbahçe'de şampiyonluk sevinci yaşayamadı. Geçtiğimiz sezon Euroleague'de Play-off'lara kalan ancak final four biletini alamayan sarı lacivertli ekip, Basketbol Süper Ligi'nde ise yarı finalde Anadolu Efes'e elenmişti.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Bu sezon Euroleague'de çıktığı son 7 maçın 6'sını kaybeden Fenerbahçe, ligin 12'nci sırasında yer alıyor. Basketbol Süper Ligi’nde ise sarı lacivertli ekip, son olarak deplasmanda Anadolu Efes'e bir sayıyla mağlup oldu.

JASIKEVICIUS VEYA TRINCHIERİ

Fenerbahçe için hoca adayları ise şimdiden konuşulmaya başlandı. Sarı lacivertlilerin başantrenörlük koltuğu için Saras Jasikevicius veya Andrea Trinchieri'yi düşündüğü iddia ediliyor.