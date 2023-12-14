Ali Koç'tan TFF Başkanı Büyükekşi'nin açıklamalarına sert tepki: ‘Kabul edilemez’ TFF başkanı istifa mı edecek?

14 Aralık 2023 10:56 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 12:04

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çaykur Rize Spor ve Ankaragücü maçının bitiş düdüğüyle kendine yeşil sahalara atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Yaşanan olay büyük tepkilere neden olurken Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç’tan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye sert tepki gösterdi. ‘Bu kabul edilemez’ diyen Koç, Türk futbolunun geleceği ile ilgili alacakları kararları paylaştı.

ALİ KOÇ’TAN MEHMET EKŞİ’YE SERT TEPKİ

Yaşanan skandal olayın ardından kamera karşısına geçen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sözleri Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'u bir hayli rahatsız etti. Hakem Halil Umut Meler’e düzenlenen saldırıya karşı tepki gösteren Koç, "Bu sorunlar, TFF'nin kendisini ayırıp, sorumluluğu başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir." dedi.

TFF BAŞKANI İSTİFA MI EDECEK?

Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, şu açıklamalarda bulundu:

"Hakemlerin yaptığı açıklamalar kulüplerde rahatsızlığa yol açtı. Hakem müessesesinin durumu ortada. Performansı da ortada. Hiç yaşanmasını istemediğimiz bir olay oldu diye, onları unutacağız, göz ardı edeceğiz gibi bir durum yok." şeklinde konuştu. TFF Başkanı Büyükekşi'nin istifaya davet edilip edilmeyeceği sorusuna da yanıt veren Ali Koç, şu ifadeleri kullandı; "Pazartesi akşamı hepimizin gözü önünde olan olaylar, tüm ülkemizi derinden yaralamıştır. Aynı zamanda da, ülkenin futbol marka değerine uluslararası düzeyde zarar vermiştir. Böyle şiddet içeren bir olayın kabul edilmesi mümkün değildir. Halil Umut Meler'in yaşadıkları kare kare, kameralara yansıyanlar içimizi acıttı. Kendisine ve kıymetli ailesine, maçı yöneten hakemlere geçmiş olsun.

“KİMSE SORUMLULUKTAN KAÇMAMALI”

TFF, MHK, hakemler, kulüplerimiz, medya, taraftarlar, herkesin nereden nereye geldiğimizi irdelemesi gerekmektedir. Biz bu noktaya nasıl geldiğimizi anlarsak, bundan sonrası için çözüm oluşturabiliriz. Ve bu olayların yaşanmaması için gerekli adımları atabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var. Kimse de sorumluluktan kaçmamalı.

“BU KABUL EDİLEMEZ”

Bu sorunlar, TFF'nin kendisini ayırıp, sorumluluğu başkalarına yükleyerek çözebileceği sorunlar değildir. Türk futbolunun yönetiminden sorumlu olan TFF Başkanı'nın; spor medyasını, teknik direktörleri, eski hakem yorumcularını, sporcuları, büyük fedakalarlıkla gayret eden kulüpleri, başkanlarını ve yöneticilerini, bu olayda suçlayıcı, azmettirici ve hatta mahkum edici tavrının, biraz evvel yaptığımız toplantıda şiddetle reddedilen bir unsur olduğu konusunda hemfikiriz. Kabul edilemez bir yaklaşım.

“DEFTERLERİN AÇILMASI LAZIM”

Artık herkesin üzerine düşeni yapma zamanı gelmiştir. Hepimiz bir paydada buluşup sonuna kadar kararlı adımlar atmak zorundayız. Bu aşamada, asla yapılmaması gereken unsurlar, sorumluluğu başkalarına yıkmak, kendi sorumluluklarını görmezden gelmek, kronikleşmiş sorunları örtmek için bu talihsiz olayı fırsat olarak kullanmaktır." "Bu bilinçten ne kadar uzak olunduğunu görebiliyoruz. Bir kez daha bu tabloya baktığımızda, futbol rekabeti üzerinden ne kadar ayrıştığımızı görebiliyoruz. Artık bunun yeri ve zamanı değildir. Bunu bilerek yapanlara, izin verilmemeli ve müsamaha gösterilmemelidir. Halının altına süpürülüp üzerine gidilmeyen, örtbas edilen çok vahim olaylar yaşanmıştır. Hayat ve futbol, bir şey yaşanmamış gibi devam etmiş gibidir. Bu defterleri açmanın zamanı gelmiştir."