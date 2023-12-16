Ali Koç Halil Umut Meler'i Selçuk'taki evinde ziyaret etti: 'Gayet iyi bulduk'

16 Aralık 2023 14:47 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 15:12

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç beraberindeki heyetle hakem Halil Umut Meler'i Selçuk’taki evinde ziyaret etti. İzmir’e özel bir uçakla gelen Koç, Meler'in evinde bir süre misafir olduktan sonra İstanbul’a dönmek için çıkış yaptı.

"GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİNE GELDİK"

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Geçmiş olsun ziyaretine geldik. Geçmiş olsun demeye gelmenin reklamı olmaz. Hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hocamızın durumunu gayet iyi bulduk. Herhalde her geçen gün daha da iyi hale gider. Maçlara çıkma konusunda zamanı gelince kendisi doğru kararı verecektir. Kolay değil, daha birkaç gün geçti ve bu işin ilacı da zaman. Eminim doğru ve sağlıklı kararı zamanı gelince verecektir" şeklinde konuştu.

DEVLET BAHÇELİ: TFF SÜRECİ YÖNETEMEMİŞTİR

MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin il başkanları toplantısında Halil Umut Meler konusuna da değindi.

"Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının bitiminden hemen sonra, hakeme yumruklu saldırı, bunun ardından olağanüstü bir ortamın oluşturulması Türkiye Futbol Federasyonu'nun süreci sağduyu ve soğukkanlılıkla yönetememesindendir. Mehmetçiklerimiz şehit edilirken çıtı bile çıkmayanların birden bire ortalığı ayağa kaldırmak için seferber olmaları bize göre düşündürücüdür.

Hakemimize yönelik vandalca saldırıyı ön şartsız lanetliyoruz. Ancak bu kaba güç gösterisinin Türkiye'nin imajını zedelemek için kullananları maksatlı ve marazi olarak addediyoruz."