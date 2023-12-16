Maça çıkacaklar mı? Hakemler, Halil Umut Meler'in çağrısının ardından kararını verdi

16 Aralık 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 12:43

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırının yankıları sürerken TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Süper Lig'de maçların 19 Aralık'ta yeniden başlayacağını duyurmuştu. TFF'nin bu kararının ardından saldırı sonrası maçlara çıkmayacaklarını deklare eden hakemlere gözler çevrilmişti.

HAKEMLER KARARINI AÇIKLADI

Futbol dünyasının merakla beklediği konuda yeni gelişme yaşandı. TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşen hakemlerin maçlara çıkma kararı aldığı belirtildi. Hakemlerin gün içinde yazılı açıklama yaparak görüşmenin detaylarını açıklayacağı aktarıldı.

ORGANİZASYON İPTAL EDİLDİ

Hakemler ve aileleri için bu hafta sonu yapılması planlanan organizasyon ise iptal edildi. Hakemlerin bu gece ya da yarın sabah evlerine döneceği bilgisi geçildi.

BÜYÜKEKŞİ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, “Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı." dedi.

Süper Lig 19 Aralık'ta oynanacak 3 maçla yeniden start alacak.

MELER NE DEMİŞTİ?

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldısına uğrayan Halil Umut Meler, olaydan sonra yazılı bir açıklama yaptı.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Sürecin takipçisi olacağını dile getiren Meler, Türkiye'nin konuştuğu maçtan sonra kendisine ve müsabakada görevli olan hakem arkadaşlarına yönelik saldırı ve şiddet olayının adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde adli, idari ve disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

"SADECE SPOR İÇİNDE YAŞANMIŞ OLARAK DEĞERLEDİRİLMEMELİ"

Şiddetin hayatın her alanında son bulmasını dileyen Meler, "Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır." dedi.

"CEZALAR CAYDIRICI NİTELİKTE OLMALI"

Meler sözlerini şu şekilde sürdürdü;

Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurullarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır."

Meler, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, tüm hakem camiasında bulunan dostlarıma, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kuruluna, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerine iyi dileklerini iletti ve destek veren herkese teşekkür etti.

"Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulan Meler, "Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 11 Aralık akşamı 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi.

Maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olayın ardından hastaneye giden Koca, emniyet güçlerinin gözetiminde hastanede tedavi gördü. Ardından gözaltı işlemleri hastanede yapılan ve ilk ifadesi hastanede alınan Koca, Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi. Bu arada, soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Koca'nın da aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı. Maçların daha sonra 19 Aralık Salı günü tekrar başlatılmasına karar verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ise Faruk Koca'ya sürekli hak mahrumiyeti cezası verdi. Kurul, başkent ekibine 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama ve 2 milyon lira da ceza verildiğini açıkladı.