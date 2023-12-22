Kulüpler Birliği ve TFF'den açıklama! Riva'daki tarihi toplantıda alınan kararlar belli oldu

22 Aralık 2023 18:45 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:15

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ve Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katıldığı toplantıda Süper Lig'de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleşen toplantı sonrası konuşan Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Yaşanan problemleri şeffaf bir şekilde değerlendirdik. Yapacak çok işimiz var. Arzu ve irade varsa omuz omuza bir şekilde futbolun sorunlarını çözebileceğimiz bir toplantı yaptık dersek çok abartmış olmayız." ifadelerini kullandı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: HEP BİRLİKTE ÇÖZERİZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptığı açıklamada, "Futbolumuzun önemli konularını masaya yatırdık. Hep birlikte konuları istişare ettik. Çok güzel ve verimli bir toplantı oldu. Biz büyük bir aileyiz. Kulüpler Birliği ve başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkes bu kıymetli ailenin ayrı ayrı fertleri. Tüm paydaşların diyalog içerisinde olması çok önemli. Bu mekanizmanın düzgün bir şekilde işlemesi önceliğimiz. Bir sorun varsa hep birlikte çözeceğiz. Bir başarı ve başarısızlık varsa hep birlikte üstleneceğiz. Milli takımımızın başarılı olması için hep birlikte hazırlanmamız gerekiyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefleyen bir milli takım oluşturmak için bugünden çalışmaya başlamamız gerekiyor. Ülke puanı çok önemli ve daha üst sıraları hedeflememiz gerekiyor." dedi.

OSMAN AŞKIN BAK: BAZI YASAL TALEPLER VAR

Toplantıya katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise şöyle konuştu:

"Güzel ve verimli bir toplantı oldu. Türk sporunun ve Türk futbolununun sorunlarıyla ilgili geniş ve kapsamlı bir toplantı oldu. Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyaret etmiştik ve verimli bir toplantı yapmıştık. Görüşler ortaya kondu. Tüm katkı veren kulüp başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreci omuz omuza götüreceğimize eminiz. Bu sorunları konuşarak, değerlendirerek çözeceğimize inanıyoruz. Sık sık toplantlar yapılması önerildi, biz de buna katılıyoruz. Bazı yasal talepler var. Onları değerlendireceğiz. Çok verimli bir toplantı oldu. Paydaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Kulüp başkanlarına, TFF Yönetim Kurulu'na ve başkana çok teşekkür ediyoruz. Biz hep bir aradayız. Türk futbolunu daha iyi noktaya taşıyacığımız ifade ettik. Katkı verenlere teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantıydı."



