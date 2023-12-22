Fenerbahçe'de derbi öncesi Dzeko gelişmesi! Boşnak yıldızın son durumu belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun son durumu belli oldu. Sakatlığından dolayı Kayserispor deplasmanında oynamayan Dzeko'nun derbide oynaması bekleniyor.
Kayserispor deplasmanında oynamayan Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.
Bugün yapılan idmanda takımla çalışan Boşnak yıldızın, pazar akşamı Galatasaray'a karşı oynanacak derbiye yetişmesi bekleniyor.
DZEKO DERBİDE OYNAYACAK
İğneyle sahaya çıkmak isteyen Dzeko'ya yoğun tedavi uygulandığı ve tecrübeli futbolcunun İsmail Kartal'dan forma beklediği öğrenildi.
Sezon başı bedelsiz olarak Inter'den gelen 37 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asist katkısında bulundu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 24 Aralık pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.
Öte yandan iki takım derbi sonrası bu kez Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.
Riyad'da oynanacak dev final 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.