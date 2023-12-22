Fenerbahçe'de derbi öncesi Dzeko gelişmesi! Boşnak yıldızın son durumu belli oldu

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Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için "Bu zamana kadar hangi oyunumuz varsa onu devam ettireceğiz" dedi. Buruk, form grafiği düşen derbi golcüsü Mauro Icardi için de "Her geçen gün iyiye gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.