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    Fenerbahçe'de derbi öncesi Dzeko gelişmesi! Boşnak yıldızın son durumu belli oldu

    Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun son durumu belli oldu. Sakatlığından dolayı Kayserispor deplasmanında oynamayan Dzeko'nun derbide oynaması bekleniyor.

    Fenerbahçe&#039;de derbi öncesi Dzeko gelişmesi! Boşnak yıldızın son durumu belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kayserispor deplasmanında oynamayan Edin Dzeko'dan Fenerbahçe'ye iyi haber geldi.

    Bugün yapılan idmanda takımla çalışan Boşnak yıldızın, pazar akşamı Galatasaray'a karşı oynanacak derbiye yetişmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe'de derbi öncesi Dzeko gelişmesi! Boşnak yıldızın son durumu belli oldu

    DZEKO DERBİDE OYNAYACAK

    İğneyle sahaya çıkmak isteyen Dzeko'ya yoğun tedavi uygulandığı ve tecrübeli futbolcunun İsmail Kartal'dan forma beklediği öğrenildi.

    Sezon başı bedelsiz olarak Inter'den gelen 37 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı 15 maçta 12 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 24 Aralık pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

    Zorlu mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

    Öte yandan iki takım derbi sonrası bu kez Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

    Riyad'da oynanacak dev final 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te oynanacak.

    Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri
    Oynat

    Okan Buruk'dan Fenerbahçe derbisi yorumu ve Mauro Icardi sözleri

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi için "Bu zamana kadar hangi oyunumuz varsa onu devam ettireceğiz" dedi. Buruk, form grafiği düşen derbi golcüsü Mauro Icardi için de "Her geçen gün iyiye gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

     



    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    DzekoFenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de derbi öncesi Dzeko gelişmesi! Boşnak yıldızın son durumu belli oldu
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