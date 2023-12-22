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    Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek! 18. haftanın hakemleri belli oldu

    Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek! Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay ve Cihan Aydın yapacak.

    Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek! 18. haftanın hakemleri belli oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.

    ARDA KARDEŞLER'İN İLK FB - GS DERBİSİ

    Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.

    Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

    Yarın:

    13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge

    16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan

    19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan

    24 Aralık Pazar:

    13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek

    16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan

    19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler

    25 Aralık Pazartesi:

    17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman

    17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

    20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam

    20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Arda KardeşlerFenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek! 18. haftanın hakemleri belli oldu
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