Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek! 18. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek! Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral, Süleyman Özay ve Cihan Aydın yapacak.
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 24 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Arda Kardeşler düdük çalacak.
ARDA KARDEŞLER'İN İLK FB - GS DERBİSİ
Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Bu önemli müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi Cihan Aydın olacak.
Bursa bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, bu maçla birlikte kariyerinde ilk kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-İstanbulspor: Mert Güzenge
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: Ali Şansalan
19.00 Trabzonspor-RAMS Başakşehir: Volkan Bayarslan
24 Aralık Pazar:
13.30 TÜMOSAN Konyaspor-Mondihome Kayserispor: Bahattin Şimşek
16.00 Yukatel Adana Demirspor-Bitexen Antalyaspor: Burak Pakkan
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Arda Kardeşler
25 Aralık Pazartesi:
17.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Turgut Doman
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk