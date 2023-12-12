UEFA’dan Atilla Karaoğlan ve Arda Kardeşler’e perşembe günü oynanacak maçlarda görev

12 Aralık 2023 19:19 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 19:28

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı

Türk hakemleri Halil Umut Meler'e saldırı olayının ardından hafta sonu oynanacak maçlara çıkmama kararı aldı. Türkiye'de haftas sonu maçlar oynanmayacak ama Atilla Karaoğlan ile Arda Kardeşler perşembe günü UEFA maçlarında düdük çalacak.

RENNES-VİLLARREAL KARAOĞLAN'IN

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 6. ve son maçında Fransa temsilcisi Rennes ile İspanyol ekibi Villareal mücadelesinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Roazhon Park Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Perşembe günü TSİ 20.45’te başlayacak olan mücadelenin dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

ARDA KARDEŞLER SLOVENYA'DA

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. ve son maçında Sloven ekipleri Slovan Bratislava-Olimpija Ljubljana müsabakasında hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Tehelne Pole Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Kardeşler’in yardımcılıklarını Mehmet Tuğral ve Deniz Caner Özaral yapacak. Perşembe günü TSİ 23.00’da başlayacak karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk olacak.

MELER'E MEMLEKETİ SELÇUK'TA DESTEK

İzmir'in Selçuk ilçesinde toplanan bir grup, hakem Halil Umut Meler'e, Süper Lig'de dün oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra yapılan saldırıya tepki gösterdi.

İstasyon Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meler'in Selçuk ve Türkiye'nin gururu bir hakem olduğunu belirtti.

Söz konusu saldırının kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Sengel, şunları kaydetti:

"Şiddete karşı yan yanayız ve bu duruşun bütün ülkeye yayılmasını temenni ediyoruz. Şiddet kültüründen ve bunu sahiplenen anlayıştan ivedilikle sıyrılmamız gerekli. Kitlelerin izlediği bir spor karşılaşmasında, sokakta ya da herhangi bir yerde şiddete dair bir kare görmek hepimizi fazlasıyla yoruyor, buna artık 'dur' demek zorundayız. Geride futbol tarihimizde kapkara bir leke bırakan bu saldırıyı tüm Selçuk halkı adına şiddetle kınıyor, kardeşimiz Halil Umut Meler'e bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz."