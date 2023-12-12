Bahçeli, Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı! Saldırganlar için en ağır cezayı istedi

12 Aralık 2023 14:03 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 14:38

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşamki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen tekme ve yumruklu saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıya çok sert tepki gösteren Bahçeli, "Söz konusu müsabakanın hakemi Sayın Halil Umut Meler’e yapılan şedit saldırıyı kınıyorum" dedi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALARINI İSTEDİ"

Meler'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bahçeli, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırganların ve dün akşamki ortama çanak tutan provokatörlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında skandal olayın Türk futboluna verdiği hasara değinen Bahçeli, "Türk futbol hayatının şikeyle, şiddetle, sinir nöbeti geçiren ve illegal fonlara adı karışan kuşkulu isimlerle anılması esef ve endişe verici bir tabloyu ortaya çıkarmıştır." değerlendirmesi yaptı.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU VE TALİMAT

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti. Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam oynanan ve 1-1 biten MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına uğradı, darbeyle yere düşen Meler bazı kişilerce de tekmelendi. Yeşil sahaya taşan şiddet büyük tepki topladı, tüm liglerde maçlar süresiz ertelendi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler hakkında, "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ve "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Faruk Koca ve beraberindeki 2 kişi tutuklandı.