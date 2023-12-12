Faruk Koca Ankaragücü'ndeki başkanlık görevinden istifa etti

12 Aralık 2023 18:25 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 19:11

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Ankaragücü'nde Faruk Koca, dün maçtan sonra yumruk attığı Halil Umut Meler ve ailesinden özür dileyerek başkanlık görevinden istifa etti.

İSTİFA GEREKÇESİ KULÜP MENFAATİ

Koca, "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarlarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

"ARZU ETMEDİĞİM ŞEKİLDE..."

Başkan Koca’nın açıklamasını dile getiren avukat Murat Bayramoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Konunun nasıl ve neden buraya geldiği yaşanan olaydan bağımsızdır. Nasıl büyük bir haksızlık ya da yanlışlık olursa olsun hiçbir şey, kesinlikle arzu etmediğim şekilde faili olduğum şiddet olayını ne meşrulaştırır ne de bir açıklama getirir. Spor sahaları centilmen müsabakanın mekânı olması gerekir. Benim tavrım da dahil olmak üzere fair-play'e gölge düşüren hiçbir tavrın statlarda, salonlarda olmaması gerekir.”

"UMARIM ŞİDDET KÜLTÜRÜNDEN ARINIRIZ"

Başkan Koca başkanlıktan istifa ettiğini şu sözlerle belirtti:

“MKE Ankaragücü Başkanlığına geldiğim günden bugüne her zaman bu yönde yapıcı inisiyatifler almış biri olarak, tam aksi bir ortamın oluşmasına vesile olduğum için büyük bir mahcubiyet duyuyorum. Ankaragücü kulübüne, taraftarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim. Umarım ki herkesten çok benim kabul edemeyeceğim bu olay, başta futbol camiamız olmak üzere spor hayatımızın yanlışlardan, eksiklerden, şiddet kültüründen arınması için bir sebep teşkil eder.”