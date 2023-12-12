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    • Haberler > Spor > Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu gelişmesi! Resmi siteden duyuru yapıldı

    Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu gelişmesi! Resmi siteden duyuru yapıldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ankaragücü&#039;nde Emre Belözoğlu gelişmesi! Resmi siteden duyuru yapıldı
    Emre Belözoğlu

    Son dakika haberleri... Süper Lig ekibi Ankaragücü, istifa edeceği yönünde karar aldığı iddia edilen Emre Belözoğlu hakkında açıklama yaptı.

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