Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu gelişmesi! Resmi siteden duyuru yapıldı

Ankarag&uuml;c&uuml; Teknik Direkt&ouml;r&uuml; Emre Bel&ouml;zo&#287;lu, sezon sonuna kadar tak&#305;m&#305;n ba&#351;&#305;nda kalaca&#287;&#305;n&#305; a&ccedil;&#305;klad&#305;. &nbsp; D&uuml;n ak&#351;am Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sar&#305;-lacivertlilerin kul&uuml;p ba&#351;kan&#305; Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e sald&#305;rm&#305;&#351;t&#305;. &nbsp; Ma&ccedil; i&ccedil;inde verilen kararlara tepki g&ouml;steren Koca, sahaya girerek Halil Umut Meler'e yumruk att&#305;.&nbsp; &nbsp;