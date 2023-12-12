Hakeme saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti'den ihraç edildi

12 Aralık 2023 16:19 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 16:28

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Yeni Şafak

Süper Lig'in 15'inci haftasında 1-1 sona eren MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası sahaya giren ve hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, bugün öğlen saatlerinde tutuklandı.

Türkiye'nin yanı sıra tüm dünyanın da gündemine oturan skandal hareket sonrası AK Parti harekete geçti. Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, dün AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Gelen son dakika bilgisine göre; Ankaragücü Başkanı Faruk Koca AK Parti MKYK'da alınan kararla partiden ihraç edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ankaragücü Başkanı Koca'nın emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıktı. Koca'nın ifadesinde, "Hakemin vermiş olduğu kararlara sinirlendim, öfkelendim beni tahrik etti. Amacım sözlü tepki göstermekti, tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebep vermez. Şiddetli değildi, Meler kendini 5 saniye sonra yere attı. Bu olaya hakemin yanlış kararları neden olmuştur" diyerek kendini savunduğu iddia edildi.

FIFA BAŞKANI DA KINADI

FIFA Başkanı Gianni Infantino, hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı.

İsviçreli spor adamı yaptığı paylaşımda, "Futbolda saha içinde ya da saha dışında şiddete kesinlikle yer yoktur. Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan Türkiye Süper Lig maçı sonrasında yaşananlar kesinlikle kabul edilemez ve ne sporumuzda ne de toplumumuzda yeri yoktur. Hakemler olmadan futbol olmaz. Hakemler, oyuncular, taraftarlar ve görevliler oyunun tadını çıkarabilmeleri için güvende ve emniyette olmaları gerekiyor. İlgili makamları bunun titizlikle uygulanması ve her düzeyde saygı gösterilmesini sağlamaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

FARUK KOCA KİMDİR?

Faruk Koca 1964 yılında Ankara'nın Bala ilçesinde dünyaya geldi. Lise mezunu olan Faruk Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde XXII. ve XXIII. Dönem Ankara Milletvekilli olarak görev aldı.

Evli ve dört çocuk babası olan Koca, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı olarak görev alıyor.

2021 yılında Ankaragücü'nde gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1058 oyun 802'sini alan Faruk Koca, başkanlığa seçildi.