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    Arda Kardeşler'in Fenerbahçe Galatasaray maçları karnesi! Arda Kardeşler’in yönettiği FB GS maçları ne oldu?

    Arda Kardeşler’in Fenerbahçe Galatasaray maçları karnesi! | Süper Lig hakemi Arda Kardeşler, bu hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisinde görevlendirildi. Peki, Arda Kardeşler’in Fenerbahçe maçları ve Galatasaray maçları karnesi nasıl? İşte Arda Kardeşler’in Fenerbahçe Galatasaray maçları!

    Arda Kardeşler&#039;in Fenerbahçe Galatasaray maçları karnesi! Arda Kardeşler’in yönettiği FB GS maçları ne oldu?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Arda Kardeşler’in yönettiği FB GS maçları! Hakem Arda Kardeşler Pazar günü oynanacak kritik derbide düdük çalacak. Peki, Arda Kardeşler Fenerbahçe Galatasaray maç sonuçları nasıl bitti? İşte derbi öncesi Arda Kardeşler’in Fenerbahçe Galatasaray maçları karnesi!

    ARDA KARDEŞLER'İN FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇLARI KARNESİ

    Arda Kardeşler ilk defa bir Fenerbahçe Galatasaray maçında düdük çalacak. Kardeşler daha önce 8 Mayıs 2022 tarihinde Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında Dolmabahçe'de oynanan derbiyi yönetti. Bu mücadele 1-1 berabere sona erdi.

    ARDA KARDEŞLER FENERBAHÇE MAÇLARI

    Arda Kardeşler Fenerbahçe’nin 15 maçını yönetmiştir. Bu maçların 8’inde Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, 6’sında mağlup olmuş, 1’i berabere bitmiştir:

    15 Maç | 8 Galibiyet | 1 Beraberlik | 6 Mağlubiyet

    Arda Kardeşler Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe’ye 23 sarı kart ve 4 kırmızı kart gösterirken, Fenerbahçe’nin rakibine ise 35 sarı kart ve 2 kırmızı kart göstermiştir.

    ARDA KARDEŞLER GALATASARAY MAÇLARI

    Arda Kardeşler Galatasaray’ın 16 maçını yönetmiştir. Bu maçların 9’unda Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 5’inde mağlup olmuş, 2’si berabere bitmiştir:

    16 Maç | 9 Galibiyet | 2 Beraberlik | 5 Mağlubiyet

    Arda Kardeşler Galatasaray maçlarında Galatasaray’a 32 sarı kart ve 1 kırmızı kart gösterirken, Galatasaray’ın rakibine ise 29 sarı kart ve 1 kırmızı kart göstermiştir.

    Arda Kardeşler'in Fenerbahçe Galatasaray maçları karnesi! Arda Kardeşler’in yönettiği FB GS maçları ne oldu?

    ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

    Arda Kardeşler 3 Ocak 1988, Bursa doğumlu Süper Lig'de görev alan Türk hakemdir. Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    FenerbahçeGalatasarayArda Kardeşler
    Haberler > Spor > Arda Kardeşler'in Fenerbahçe Galatasaray maçları karnesi! Arda Kardeşler’in yönettiği FB GS maçları ne oldu?
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