Arda Kardeşler kimdir, hangi takımlı? Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor?

22 Aralık 2023 15:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 15:27

Arda Kardeşler hangi takımı tutuyor? Süper Lig’de görev alan Türk hakem Arda Kardeşler hakkında merak edilen kimdir, hangi takımlı sorularını yanıtladık.

ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler 3 Ocak 1988, Bursa doğumlu Süper Lig'de görev alan Türk hakemdir. Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir. Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır. İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

ARDA KARDEŞLER’İN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Arda Kardeşler toplam 210 maç yönetmiştir. Yönettiği 210 maçın 111’inde ev sahibi takım galip gelirken 56’sında deplasman takımı sahadan galip ayrılmıştır. Hakem Arda Kardeşler toplam 210 maçı maç başı 4 sarı kart ortalaması ile yönetmiştir. Kırmızı kart ortalaması ise 0,2’dir.

Arda Kardeşler Türkiye’de en çok 19 maç ile Sivasspor’un 18 maç ile Göztepe ve Yeni Malatya’nın maçlarını yönetmiştir. Kardeşler, bu sezon 9 maçta görev almıştır.

ARDA KARDEŞLER HANGİ TAKIMLI?

Süper Lig’de hakemlerin hangi takımlı olduğu kendileri demeç vermediği sürece bilinmemektedir. Arda Kardeşler, maç yönetirken tarafsızlığını korumaya özen gösteren bir hakem olarak biliniyor. Arda Kardeşler’in hangi takımı tuttuğu ile ilgili bir bilgi veya açıklama bulunmamaktadır.