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    Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilya oyuncunun anlaştığı takım ortaya çıktı

    Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Josef de Souza'nın yeniden Türkiye'ye geleceği öne sürüldü. Brezilyalı orta saha oyuncusunun sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarları heyecanlandırdı.

    Josef de Souza yeniden Süper Lig&#039;de! Brezilya oyuncunun anlaştığı takım ortaya çıktı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son olarak Çin ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen ve yıl sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Josef de Souza Türkiye'ye dönüyor.

    Sosyal medyad hesabından paylaşım yapan Brezilyalı yıldız, 'geri geliyorum' sözlerini not düştü.

    Kısa sürede gündem olan Josef'in prensipte anlaştığı Başakşehir ile transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi.

    Çağdaş Atan'ın onay verdiği oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.

    Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilya oyuncunun anlaştığı takım ortaya çıktı

    TÜRKİYE'DE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

    Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Josef de Souza, geçen sezonun devre arasında Çin'in yolunu tutmuştu.

    2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 3 kupa kazanan Josef, taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyordu.

    Siyah-beyazlı forma altında 88 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 4 asist katkısında bulunmuştu.

     

    Beşiktaşlı Josef de Souza depremde ailesini kaybeden bir kız çocuğunu evlat edinmeye karar verdi
    Oynat

    Beşiktaşlı Josef de Souza depremde ailesini kaybeden bir kız çocuğunu evlat edinmeye karar verdi

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza da bölgeye giderek enkaz altından çıkarılan çocuklarla bir araya gelip onlara forma hediye etti. Josef, depremde ailesini kaybetmiş 1 kız çocuğunu evlat edinmek istediğini belirtti.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Josef De SouzaBaşakşehirBeşiktaş
    Haberler > Spor > Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilya oyuncunun anlaştığı takım ortaya çıktı
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