Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! Brezilya oyuncunun anlaştığı takım ortaya çıktı

22 Aralık 2023 18:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 18:26

Son olarak Çin ekiplerinden Beijing Guoan forması giyen ve yıl sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Josef de Souza Türkiye'ye dönüyor.

Sosyal medyad hesabından paylaşım yapan Brezilyalı yıldız, 'geri geliyorum' sözlerini not düştü.

Kısa sürede gündem olan Josef'in prensipte anlaştığı Başakşehir ile transfer görüşmesi yapacağı öğrenildi.

Çağdaş Atan'ın onay verdiği oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalanması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını giyen Josef de Souza, geçen sezonun devre arasında Çin'in yolunu tutmuştu.

2020-2021 sezonunda Beşiktaş ile 3 kupa kazanan Josef, taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyordu.

Siyah-beyazlı forma altında 88 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu, 9 gol ve 4 asist katkısında bulunmuştu.