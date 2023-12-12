Josef de Souza'dan manidar paylaşım! Faruk Koca'nın yumruklu saldırısını 1 yıl önce uyarmıştı
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Brezilyalı eski futbolcusu Faruk Koca, Ankaragücü - Rizespor maçı sonrası yaşanan yumruklu saldırıdan sonra Instagram hesabından paylaşım yaptı. Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e attığı yumruk, Josef'in sözlerini yeniden gündeme getirdi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.
Geçen sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren bir taraftarı ittiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Josef, daha sonra basın toplantısı düzenleyerek sert sözler kullanmıştı. Haksızlığa uğradığını dile getiren Josef, gözyaşları eşliğinde Türkiye'de oynayamacağını söylemişti.
JOSEF DE SOUZA: BENİ HATIRLAYACAKSINIZ
Brezilyalı futbolcunun 4 Eylül 2022'de kullandığı "Adalet bir gün herkese lazım olacak. Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız." ifadeleri yeniden akıllara geldi.