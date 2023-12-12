Josef de Souza'dan manidar paylaşım! Faruk Koca'nın yumruklu saldırısını 1 yıl önce uyarmıştı

12 Aralık 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:55

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Josef de Souza, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e attığı yumruk sonrası sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Geçen sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren bir taraftarı ittiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Josef, daha sonra basın toplantısı düzenleyerek sert sözler kullanmıştı. Haksızlığa uğradığını dile getiren Josef, gözyaşları eşliğinde Türkiye'de oynayamacağını söylemişti.

JOSEF DE SOUZA: BENİ HATIRLAYACAKSINIZ

Brezilyalı futbolcunun 4 Eylül 2022'de kullandığı "Adalet bir gün herkese lazım olacak. Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız." ifadeleri yeniden akıllara geldi.