24 Aralık 2023 23:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 00:40

Fenerbahçe ile Galatasaray günlerdir konuşulan derbide golsüz berabere kaldı. 45 faulle rekor kırılan maçta Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin elmacık kemiği kırıldı.

Teknik direktör Okan Buruk maçtan sonra yaptığı açıklamada Icardi'ye atılan yumruğun yayıncı kuruluş tarafından bilerek gösterilmediğini iddia etti.

Kısa süre sonra da Arjantinli yıldızın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

GALATASARAY TFF'YE BAŞVURACAK

Mauroc Icardi'nin elmacık kemiğinide kırık tespit edildi. Sarı-Kırmızılılar futbolcunun son halini sosyal medyadan paylaştı.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Djiku ile Icardi arasında yaşanan pozisyon hakkında açıklamada bulundu. Yazgan, şunları söyledi:

"Pozisyon ceza sahası içerisinde. Bariz bir şekilde yumruk atılıyor. Kırmızı kart ve penaltı. 26 kamera var, çok zor bir açı gibi pozisyonu göstermedi arkadaşlar. Penaltı ve kırmızı kart olduğu için biz gördük. Hakem neden görmedi bilemiyorum. TFF yarından tezi yok bu işi sorgulasın.

Ben bu işte kasıt olduğunu düşünüyorum. TFF'ye yayıncı kuruluşun araştırılması için yarın yazılı başvurumuzu yapacağız."

OKAN BURUK: PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra yayıncı kuruluşu yaptığı açıklamada hakemden yakındı:

"İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek.

"HAKEME BAĞLAMAK İSTEMİYORUM"

VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar.

Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü."