24 Aralık 2023 21:32 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 21:47

Derbi golcüsü Mauro Icardi suskun kaldı, Galatasaray 18. haftada Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı derbiden 1 puan çıkardı.

BÜTÜN DERBİLERDE ATMIŞTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de ilk kez büyük bir maçta gol atamadı. Sarı-kırmızılı takımda ikinci sezonunu geçiren Arjantinli futbolcu, daha önce ligde şampiyonluk yaşayan takımlara karşı forma giydiği tüm maçlarda ağları havalandırmıştı.

Mauro Icardi, daha önce forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 3 Başakşehir karşılaşmasında 3, 2 Trabzonspor müsabakasında 3, 2 Fenerbahçe derbisinde 2 kez topu filelere göndermişti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kontrollü bir oyun tercih eden iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Toplam 45 faulle sahne olan karşılaşmada oyunun akışı sık sık kesilirken, düşük tempoda geçen mücadele golsüz berabere sonuçlandı.

İki takımın da puanını 44'e çıkardığı ligde Fenerbahçe ilk yarıyı lider, Galatasaray ise averajla ikinci sırada tamamladı.

OKAN BURUK: PENALTIMIZ VERİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra yayıncı kuruluşu yaptığı açıklamada hakemden yakındı:

"İlk yarı çok net bir penaltı pozisyonu demeyeceğim, penaltı vardı. Yumruk vardı. Boks ringlerinde olacak şekilde! Yumruk atıldı. Bunu biz uzak bir açıdan gördük aslında. Yayıncıyı da eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek, dünyanın seyrettiği bir derbi. Kamera sayısının azlığını yayıncı da düşünmeli. İnsanlar pozisyonu net göremedi. Bu kadar önemli maçta bunu göstermemek... Bu penaltıyı vermemek.

"HAKEME BAĞLAMAK İSTEMİYORUM"

VAR hakemine de TFF gerekli şeyi yapacaktır. Bunu görememek, verememek üzücü. Hakeme bağlamak istemiyorum. Biz de full yeterli bir oyun ortaya koymadık. İlk yarı net penaltı var. Sacha Boey'in kartında da rakibin darbesi var. Yumruk sallayan oyuncu aynı kartı görüyor. Komik bunlar.

Dediğim gibi çok doyuramadık insanları futbola. Teknik adam olarak özür diliyorum. Burada kazanmak çok önemliydi. İki takım da kaybetmemenin değerli olduğunu düşündü."

GALATASARAY KADIKÖY'DE SON 7 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Süper Lig'de rakibiyle deplasmanda oynadığı son 7 müsabakada sadece bir kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, 2018'den bu yana Kadıköy'de çıktığı 6 derbide 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Bu müsabakalarda rakip filelere 8 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 4 gol gördü.

Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe maçında da kalesini başarılı bir şekilde savundu. Süper Lig'de bu sezon kalesinde 9 gol gören Galatasaray, oynadığı 17 maçın 10'unda rakiplerine gol şansı tanımadı.