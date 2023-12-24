24 Aralık 2023 23:16 - Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2023 23:41

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştığı Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BİLEREK YATTILAR" İMASI

Derbiye iyi hazırlandıklarını ifade eden İsmail Kartal, Galatasaray’da bazı oyuncuların zaman geçirmek üzerine planlama yaptıklarını söyleyerek, “İlk yarı biraz daha ofansif oyuncularla erken gol ile öne geçip, maçı lehimize çevirmeyi planladık ama baktık ki istediklerimiz olmadı.

"RAKİP SÜREKLİ KENDİNİ YERE ATARAK..."

İkinci yarı oyuna yaptığımız müdahale ile oyunu dengeledik ve üstünlüğü ele geçirdik. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Rakip sürekli kendini yere atarak, ikinci yarı zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştı. Top 43 dakika oyunda kalmış. Lig ortalamasının altında. Bunun sebebi hakemler. Oyunu devam ettirmesini beklerdik. Rakip takımın bazı oyuncuları sürekli kendini yere atarak hızımızı kesme üzerine plan yapmış bu belli.

OKAN BURUK'A PENALTI CEVABI

Rakip takım hocası ‘bir tane yüzde yüz penaltımız verilmedi’ diyor. O zaman Boey'un atılması lazımdı, atılmadı. Torreira atılması lazımdı, atılmadı. Başlarken bize kolay sarı kartlar gösterilirken rakibe kart gösterilmedi” şeklinde konuştu.

"KAZANMAYA YAKIN TARAF BİZDİK"

Müsabakanın ikinci yarısında sarı-lacivertli oyucuların kazanmak için elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Kartal, “İkinci yarı kazanmak için oyuncularım elinden gelen gayreti gösterdi. Çok pozisyon bulamadık ama bulduklarımızı da değerlendiremedik. Lig uzun maraton. 0-0 berabere kaldık. Kazanamıyorsak, kaybetmeyeceksiniz. Fenerbahçe olarak kazanmaya yakın bizdik. Taraftarlara 3 puan vermeyi çok istiyorduk, olmadı. İnşallah bundan sonraki maçlarda onları mutlu edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"KENDİ EVİMİZDE 2 PUAN KAYBETTİK"

Galatasaray karşısında 2 puan kaybettiklerinin altını çizen Kartal, “2 puan hak ettik mi 1 puan aldık mı orta ve uzun vadede zaman gösterecek. Bu akşam kazanmak istedik ama olmadı. Kendi evimizdeydik ve 2 puan kaybettik. İki takım puanları paylaştı hala lideriz ve önümüzde bakıyoruz” dedi.