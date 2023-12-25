25 Aralık 2023 13:54 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 13:58

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Spor Zirvesi'nde açıklamalar yaparak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

Dün akşamki derbiye değinen Özbek, "Dünkü penaltı pozisyonunda Djiku özellikle Icardi'ye bir sağ kroşe vurdu. Futbolun içinde bunlar olmaması lazım. Bu hareketen cezalandırılması gerekirdi. Dün şöyle bir hassasiyet ortaya çıktı. Böyle açık bir pozisyonu hakem görmeyebilir ama VAR'ın devreye girmesi gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Derbinin çok güzel geçmediğinidile getiren Dursun Özbek, "Performansı çok yüksek seviyede değildi ama mücadele vardı. Dünkü mücadeleye damgasını vuran Icardi'ye yapılan penaltı pozisyonuydu."

DURSUN ÖZBEK: TUZUN KOKTUĞU YERDEYİZ

Maç görüntüleriyle ilgili eleştirilerde bulunan Dursun Özbek, "Ben de büyük destek verdim VAR'ın Türkiye'ye gelmesi için. Soru işareti olan kısım şu; Maç 26 kamerayla çekiliyor. 26 kameranın hepsi VAR'a gitti mi? Gittiyse bir problem. Bana göre hareket çok net. Şöyle bir dedikodu dolaşıyor; görüntülerin tamamı VAR'a gönderilmedi. Oradakiler de pozisyonu tam süzemediler. İkinci iddia görüntüler yayıncı kuruluştan seçilerek VAR'a gönderiliyorsa o zaman tuzun koktuğu yerdeyiz." açıklamasında bulundu.

DURSUN ÖZBEK: 'ONU TOKATLAYIN' ÇAĞRILARI VARDI

Derbide görev alan VAR ekibine de değinen Özbek, "Tüm yetkililere çağrı yapıyorum. Olay tüm detayıyla incelensin. 2024'e girerken bu tip pozisyonların peşinde koşmaktan yorulduk. Bu sadece Galatasaray'ın problemi değil. Genel bir problem. Bu şekilde VAR'ın daha iyi şekilde çalışması için görüntülerin tamamının kendilerine verilmesi lazım.Demin Djiku bir kroşe attı dedim Icardi'ye. Tabii geçmişte bazı paydaşların "onu tokatlayın" çağrıları vardı. Djiku tam anlamamış herhalde, o da saha içinde bunu uygulamaya kalktı." dedi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz aylarda divan kurulunda yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.

Koç'un tartışmalara neden olan konuşması şu şekildeydi:

"Bu adamlara nefes aldırmayın. Nerede görürseniz tepki gösterin. AVM'de görseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin. İzmir, Urla'da bir kahvaltı fotoğrafı çekildi. Bilin. Ensenizdeyiz. Fenerbahçeliler böyle davranın, nefes aldırmayın bu adamlara..."