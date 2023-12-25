25 Aralık 2023 10:20 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 10:22

Yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam eden Galatasaray, play-off turunda çek ekibi Sparta Prag ile eşleşti. Rakibini eleyerek yoluna devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip 11 Ocak’ta başlayacak olan transfer dönemine şimdiden hazırlanmaya başladı.

Orta sahaya dirençli bir orta saha almak isteyen Galatasaray, İtalyan devi Juventus'un 40 milyon euroluk dünya yıldızını kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

JUVENTUS’UN YILDIZI İSTANBUL’A GELİYOR

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Aslanlar bu doğrultuda Juventus'un dünya yıldızını gözüne kestirdi.

A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı ekip, 11 Ocak'ta başlayacak olan kış transfer dönemi öncesinde Juventus'un Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'u transfer edebilmek için İtalyan deviyle masaya oturdu.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

İlk görüşmenin olumlu geçtiği iddia edilirken sarı-kırmızılı ekibin, Juventus ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için şartları zorlayacağı öne sürüldü.

Bu sezon Juventus forması altında 14 maçta görev alan yıldız orta saha oyuncusu, takımına 2 gol 3 asistlik katkı sundu. Aslan'ın, güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla da kısa süre içerisinde masaya oturması ve bu transferde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.