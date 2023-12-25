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    Bu nasıl derbi? Gol yok ama Süper Lig rekoru kırıldı! Maç sonrası şaşırtan tablo

    Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gol olmamasına rağmen sezonun rekoru kırıldı. Hakem Arda Kardeşler'in çaldığı düdük sayısı izleyenleri şaşırttı.

    Bu nasıl derbi? Gol yok ama Süper Lig rekoru kırıldı! Maç sonrası şaşırtan tablo
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Haftalardır heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin golsüz sonuçlanması izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

    Ülker Stadyumu'nda oynanan devlerin düellosu 0-0 biterkeni ortaya çıkan tablo şoke etti.

    Bu nasıl derbi? Gol yok ama Süper Lig rekoru kırıldı! Maç sonrası şaşırtan tablo

    DÜNYA DERBİSİNDE REKOR KIRILDI

    Derbinin hakemi Arda Kardeşler, toplam 45 faul kararı vererek bu sezonun rekoruna imza attı.

    90 dakika boyunca Fenerbahçe 19, Galatasaray ise 26 faul yaptı.

    Dev mücadelede kırmızı kart çıkmazken, Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King; Galatasaray'da ise Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gören isimler oldu.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    FenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > Bu nasıl derbi? Gol yok ama Süper Lig rekoru kırıldı! Maç sonrası şaşırtan tablo
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