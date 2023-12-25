25 Aralık 2023 11:44 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:45

Haftalardır heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin golsüz sonuçlanması izleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan devlerin düellosu 0-0 biterkeni ortaya çıkan tablo şoke etti.

DÜNYA DERBİSİNDE REKOR KIRILDI

Derbinin hakemi Arda Kardeşler, toplam 45 faul kararı vererek bu sezonun rekoruna imza attı.

90 dakika boyunca Fenerbahçe 19, Galatasaray ise 26 faul yaptı.

Dev mücadelede kırmızı kart çıkmazken, Fenerbahçe'de Osayi-Samuel, İrfan Can Kahveci ve Joshua King; Galatasaray'da ise Lucas Torreira, Sacha Boey, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart gören isimler oldu.