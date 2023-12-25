25 Aralık 2023 09:15 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 09:17

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray, 0-0 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Alexander Djiku ve Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyon tartışmalara neden oldu.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, basın toplantısında penaltılarının verilmediğini belirterek, "Penaltı pozisyonu demeyeceğim. Penaltı farklı oluyor penaltı pozisyonu farklı oluyor. Net bir yumruk vardı. Sizleri de eleştireceğim. Bu görüntüyü net olarak çekememek sizinde düşüneceğiniz bir şey! İnsanlar pozisyonu net göremedi." ifadelerini kullanmıştı.

RIDVAN DİLMEN: TOKAT ATIYOR, PENALTI

Derbinin olay pozisyonunu yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Gördüğümüş açıdan tartışmasız penaltı. En son giderken tokat atıyor. VAR hakemi çağırsa 5 saniye bakar penaltıyı verirdi. Verilmemesi, çağrılmaması mümkün olmayan bir penaltı." görüşlerini dile getirdi.

RIDVAN DİLMEN:OYUNA HÜKMEDEN GALATASARAY'DI

Konuk ekip Galatasaray'ın derbide daha iyi olduğunu söyleyen Dilmen, "Galatasaray haklı 1 puan aldı. Derbi yüzde 40 Galatasaray galibiyeti, yüzde 40 beraberlik ve yüzde 20 Fenerbahçe galibiyeti gibiydi. Puan olarak Galatasaray mutsuz değildir. Fenerbahçe mutsuz değildir. Taraftarlar mutsuzdur sadece." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Sarı-kırmızılılarda Hakim Ziyech'in etkili bir performans ortaya koyduğunu dile getiren Rıdvan Dilmen, "Ziyech, Galatasaray'ın en etkili isimlerinden biriydi. En azından isteyen ismiydi. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Olumlu şeyler de yaptı. Fenerbahçe'nin pozisyon olarak Szymanski'nin vurduğu direk dibinden giden şut var. Bir de King'in var. Onun dışında da yok. Stres, baskı Fenerbahçe'nin çok aleyhine oldu" dedi.