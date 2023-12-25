25 Aralık 2023 06:02 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 06:07

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de sezon başındaki şampiyonluk iddiasını artırarak sürdüren ve haftaya girilirken en yakın takipçiye 14 puan fark atan Fenerbahçe ile Galatasaray’ı buluşturan dev derbiden gol sesi çıkmadı: 0-0. Türk futbolundaki son dönemde artan gerilimin de etkisiyle haftalardır büyük bir merakla beklenen 90 dakikanın futbol seviyesi beklentilerin oldukça uzağında kalırken, maçta sadece tek isabetli şut çekildi.

OYUN SIK SIK DURDU

Bu sezonki en önemli oyuncularından Fred’i Kayserispor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sebebiyle kaybeden Fenerbahçe’de 8 numara pozisyonunda İrfan Can Kahveci oynadı. Futbolcu için bu bir ilkti. Bu durum Fenerbahçe’nin oyununu bir hayli sekteye uğrattı. İsmail Kartal bu hamleden devre arasında İsmail-Cengiz değişikliğiyle vazgeçerken, ikinci yarıda daha dengeli olan oyun bu defa da faullerle sık sık durdu.

NASIL GOL OLSUN!

Fenerbahçe 61’de Szymanski ile gole yaklaşsa da Polonyalı yıldızın yay üzerinden şutu az farkla dışarı çıktı. Karşılaşmanın tek isabetli şutu ceza sahası dışından 71’de Ziyech’ten geldi. Livakovic üzerine yönelen topu kontrol etmekte zorlanmadı. 45 faulün yapıldığı karşılaşmada oyunun sürekli durması temponun yükselmesinin önüne geçerken, sezonun neredeyse yarısına puan puana gelen iki takımın eşitliği bozulmadı.

KENDİLERİNİ HEP YERE ATTILAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, “İlk yarı istediğimiz gibi değildi. Müdahale edip oyun üstünlüğünü aldık. İrfan Can ‘8 numarada oynarım’ dedi, orada başlattık” derken, “G.Saraylı oyuncular kendilerini yere atıp zaman geçirerek hızımızı kesmeye çalıştılar. Bunu planlamışlar. Boey atılması lazım, Torreira’nın atılması lazım, neden atılmadı? Hâlâ lideriz ve önümüze bakıyoruz” açıklamasını yaptı.

DERBİ BEKLENTİYİ KARŞILAMADI

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Kazabileceğimiz bir maçtı. Pozisyona da girdik” derken, “Eksik olan yerimiz daha çok üretebilirdik. Hücum hamleleri yaptık. Rakibimizin de hamleleri oldu. Bu maçlar önemli ve değerli. Oyun olarak deplasmanda gibi bir oyun oynamadık. Süper Kupa maçının tarihi doğru değil. Fred’in oynayacak olması fark etmez. F.Bahçe’yi ise onun olması veya olmaması etkiliyor” sözlerini kullandı.