25 Aralık 2023 18:04 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 18:24

Süper Lig'in 18. haftasında dün oynanan 0-0'lık Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ardından iki camia arasında gerilim arttı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, TFF'nin Süper Kupa'nın ortak basın toplantısı için kendilerinden görüş istediğini ancak bunu reddedeceklerini söyledi. Sarı-Lacivertliler ezeli rakiple aynı masada bile olmak istemiyor.

ORTAK BASIN TOPLANTISI OLMAYACAK

TRT Spor'a konuşan Burak Kızılhan şunları söyledi:

"Üç gün sonra Süper Kupa oynayacağız. TFF'den de soru geldi. Süper Kupa'nın ortak basın toplantısı için ne düşündüğümüzle ilgili. Galatasaray kanadı bunu kabul etmiş ama biz federasyona da cevabımızı buradan vermiş olalım. Biz bu zihniyetle yan yana, aynı masada ortak hiçbir şey yapmayacağız. Süper Kupa'nın basın toplantısı da buna dahildir."

PENALTI TARTIŞMASI

"Bugün bir etkinlik sonrası Dursun Özbek ve Erden Timur açıklamalarda bulunmuş. Biz de gerekli açıklamaları yapabilirdik ama yapmadık Dünkü maçtan sonra başlayan yalan operasyonunun devamını getiriyorlar. Yıllardan bu yana alışılagelmiş Galatasaray tavrı.

Hem itidal istiyorlar hem de olmayan pozisyonda mağduriyet oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında tek amaçlarının Süper Kupa öncesi ortam hazırlayarak olayı kendi lehlerine çevirmek, kamuoyunu manipule etmek. Bu kısa yolları kullanmaya alışkın bir camia. Galatasaray tarafı dört bir koldan, olmayan bir pozisyon üzerinden adalet istiyorlar. Aslında bu adalet talebi değil ayrıcalık.

"NELSSON ELLE OYNADI"

Madem adalet istiyorlar o zaman Nelsson'un eline çarpan pozisyonda da penaltı verilmesi gerekiyor. Bunları neden konuşmuyoruz?

Galatasaray futbol takımı dün yerden kalkmadı. Bunları konuşalım. Gerçek pozisyonları konuşalım. Oyunu durdurmak için ellerinden geleni yaptılar."