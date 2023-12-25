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    TFF, Süper Kupa hakemini açıkladı | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri

    Son dakika haberleri... Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    TFF, Süper Kupa hakemini açıkladı | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    TFF, Süper Kupa hakemini açıkladı | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri

    Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Abdulkadir Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak."

    Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta hakemlik yapan Abdulkadir Bitigen 29 sarı kart ve 2 kırmızı kart çıkardı. Bitigen 6 kez de penaltı noktasını gösterdi.

    Abdulkadir Bitigen hatırlanacağı üzere geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği müsabakada da düdük çalmıştı.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    FenerbahçeGalatasaray
    Haberler > Spor > TFF, Süper Kupa hakemini açıkladı | Fenerbahçe - Galatasaray haberleri
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