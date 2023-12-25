25 Aralık 2023 15:28 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 16:19

Abdulkadir Bitigen’in yönettiği GS FB maçları! Hakem Abdulkadir Bitigen Cuma günü oynanacak kritik Süper Kupa maçında düdük çalacak. Peki, Abdulkadir Bitigen Galatasaray Fenerbahçe maç sonuçları nasıl bitti? İşte Süper Kupa öncesi Abdulkadir Bitigen’in Galatasaray Fenerbahçe maçları karnesi!

ABDULKADİR BİTİGEN’İN GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇLARI KARNESİ

Abdulkadir Bitigen, geçen sezon Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi kendi sahasında 3-0 mağlup ettiği maçı yönetmişti. Bitigen ayrıca daha önce Galatasaray - Beşiktaş ve Fenerbahçe - Trabzonspor maçlarında da düdük çalmıştı.

ABDULKADİR BİTİGEN FENERBAHÇE MAÇLARI

Abdulkadir Bitigen Fenerbahçe’nin 13 maçını yönetmiştir. Bu maçların 10’unda Fenerbahçe sahadan galip ayrılırken, 2’sinde mağlup olmuş, 1’i berabere bitmiştir:

13 Maç | 10 Galibiyet | 1 Beraberlik | 2 Mağlubiyet

Abdulkadir Bitigen Fenerbahçe maçlarında Fenerbahçe’ye 28 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterirken, Fenerbahçe’nin rakibine ise 31 sarı kart ve 4 kırmızı kart göstermiştir.

ABDULKADİR BİTİGEN GALATASARAY MAÇLARI

Abdulkadir Bitigen Galatasaray’ın 18 maçını yönetmiştir. Bu maçların 11’inde Galatasaray sahadan galip ayrılırken, 4’ünde mağlup olmuş, 3’ü berabere bitmiştir:

18 Maç | 11 Galibiyet | 3 Beraberlik | 4 Mağlubiyet

Abdulkadir Bitigen Galatasaray maçlarında Galatasaray’a 32 sarı kart ve 2 kırmızı kart gösterirken, Galatasaray’ın rakibine ise 52 sarı kart ve 4 kırmızı kart göstermiştir.

ABDULKADİR BİTİGEN KİMDİR?

Abdulkadir Bitigen 12 Şubat 1983, Kayseri doğumlu Türk futbol hakemidir. Bitigen ayrıca Diş Hekimidir.

Hakemliğe 2007 yılında başlamıştır. Süper Lig'de ilk yönettiği maç ise Eskişehirspor - Konyaspor (2014) maçıdır.

Babası Galip Bitigen de futbol hakemliği yapmaktaydı.