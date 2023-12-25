25 Aralık 2023 21:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 22:01

Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları kaç TL? Cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçı bilet fiyatları belli oldu. İşte Süper Kupa’nın bilet fiyatları…

GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı bilet fiyatları 973 TL ile 140 bin TL arası değişmekteydi. En ucuz bilet 125 SAR yani 973 TL, en pahalı bilet ise 18 bin Riyal yani 140 bin TL idi.

GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ

TFF tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim yapıldı:

“2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor.”