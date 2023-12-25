Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları! GS FB Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları! | Galatasaray Fenerbahçe maçı 29 Aralık Cuma oynanacak. Suudi Arabistan’da Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçını stadyumdan izlemek isteyenler Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları ne kadar merak ediyor. Peki, GS FB Süper Kupa maçı bilet fiyatları ne kadar? İşte bilet fiyatları!
Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa bilet fiyatları kaç TL? Cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçı bilet fiyatları belli oldu. İşte Süper Kupa’nın bilet fiyatları…
GALATASARAY - FENERBAHÇE SÜPER KUPA BİLET FİYATLARI
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı bilet fiyatları 973 TL ile 140 bin TL arası değişmekteydi. En ucuz bilet 125 SAR yani 973 TL, en pahalı bilet ise 18 bin Riyal yani 140 bin TL idi.
GALATASARAY – FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ
TFF tarafından yapılan açıklamada bilet fiyatlarına yüzde 50 indirim yapıldı:
“2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında, 29 Aralık 2023 Cuma günü TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının biletleri %50 indirimli olarak satışa devam ediyor.”