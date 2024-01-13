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    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe, Bonucci kamp kadrosunda

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e geldi. Gaziantep Havalimanı'nda toplanan yüzlerce sarı-lacivertli taraftar, kafileyi tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı. Gaziantep FK maçın bütün biletlerinin tükendiğini açıkladı.

    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe, Bonucci kamp kadrosunda
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için kente ulaştı. Sarı-lacivertiler, saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Gaziantep'e geldi.

    Takımın kente gelişi sırasında havaalanında hazır bulunan Fenerbahçe taraftarları, Teknik Direktör İsmail Kartal ve futbolcuları tezahüratlarla karşıladı.

    Taraftarlar özellikle yeni transfer Leonardo Bonucci'ye yoğun ilgi gösterdi. Fenerbahçe kafilesi daha sonra havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

    MAÇ KAPALI GİŞE

    Gaziantep FK 35.574 koltuk kapasiteli Kalyon Stadyumu'nda bütün biletlerin tükendiğini açıkladı. 50 puanla lider durumdaki Fenerbahçe en yakın rakibinin 2 puan önünde haftaya liderliğini perçinleyerek girmişti.



    BONUCCİ KAMP KADROSUNDA

    Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yeni transfer Bonucci'nin yanı sıra Livakovıc, İrfan Can Eğribayat, Furkan, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jeyden Osterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Lincoln, Fred, İsmail Yüksek, Bartuğ, Syzmanski, Mert Hakan Yandaş, İrfancan Kahveci, Cengiz Ünder, Joshua King, Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Batshuayi yer aldı.

    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe, Bonucci kamp kadrosunda

    Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe, Bonucci kamp kadrosunda

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeGaziantep FK
    Haberler > Spor > Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe, Bonucci kamp kadrosunda
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