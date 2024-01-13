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    Krunic'in Fenerbahçe aşkı... Bütün teklifleri elinin tersiyle itti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milan; Lyon, Celta Vigo ve Al Shabab’dan gelen teklifleri daha cazip buldu ancak Boşnak yıldız, Dzeko ve Fenerbahçe için diretti, sonunda muradına erdi.

    Krunic&#039;in Fenerbahçe aşkı... Bütün teklifleri elinin tersiyle itti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Stoper sıkıntısını Leonardo Bonucci’yle çözen Fenerbahçe, 6 numara eksiğini de Rade Krunic ile kapattı. Yaz döneminde farklı alternatifleri de olsa teknik direktör İsmail Kartal’ın ısrarıyla 30 yaşındaki Bosnalı yıldızdan başka bir isimle ilgilenmeyen sarı lacivertliler, Milan’ın 10 milyon avroluk bonservis inadını kıramayınca transferi askıya almıştı. Fred, Crespo, İsmail rotasyonuna mecbur kalan Kartal, özellikle Fred’in yokluğunda büyük sıkıntı yaşamıştı. Şimdi de Crespo’nun sakatlığı geldi ama Krunic transferi altı aylık gecikmeyle de olsa bitti.

    KRUNIC'İN İNADI DİZE GETİRDİ

    Fenerbahçe, Krunic’in işini 4,5 milyon avro ve bonuslar karşılığında bitirirken, Milan’ı taksitli ödemeye de ikna etti. Bu transferde Boşnak yıldızın diretmesi en büyük etkendi. Lyon, Celta Vigo ve Al Shabab, Milan’ın istediği rakamı vermeye hazırdı. Ancak Krunic, “Fenerbahçe’den başka takıma gitmem” restini çekince Milano ekibi yelkenleri suya indirmek zorunda kaldı. Uçaktan, “Merhaba Fenerbahçe taraftarları, İstanbul’a geliyorum, görüşmek üzere” mesajı yayınlayan Krunic hem kaptanı Edin Dzeko’ya hem de F.Bahçe’ye kavuştu.

    DZEKO’NUN BAŞARISI

    Fenerbahçe’nin Krunic transferinde gizli kahraman Edin Dzeko oldu. Kaptan, millî takımdan arkadaşı olan Krunic’in beynini öyle bir yıkadı ki, 30 yaşındaki yıldız, gelen bütün tekliflere sırtını dönerek sarı lacivertlileri seçti.

    Krunic'in Fenerbahçe aşkı... Bütün teklifleri elinin tersiyle itti

    BONUCCİ’DEN İLK AÇIKLAMA

    Fenerbahçe’ye transfer olan Leonardo Bonucci ilk açıklamalarını yaptı. Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden İtalyan stoper, “Bütün kupaları kazanmak istiyorum. Dzeko ve Tadic’in F.Bahçe hakkındaki övgüleri transferimde etkili oldu. En kısa sürede Türkçe’yi de öğrenmem gerekiyor” dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeRade Krunic
    Haberler > Spor > Krunic'in Fenerbahçe aşkı... Bütün teklifleri elinin tersiyle itti
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