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    Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı; gelin tüm ülkemizin gözü önünde konuşalım

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray'ın bugün yaptığı basın toplantısı sonrası Fenerbahçe, sarı-kırmızılı kulübe çağrıda bulunarak, "Tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz" dedi.

    Fenerbahçe&#039;den Galatasaray&#039;a tarihi çağrı; gelin tüm ülkemizin gözü önünde konuşalım
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın dün akşam Sivasspor deplasmanında 2 puan kaybetmesinin ardından Sarı-Kırmızılı idareci Erden Timur, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklamıştı.

    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve İkinci Başkan Metin Öztürk saatler 15.00'ı gösterdiğinde RAMS Park'ta basının karşısına geçti. Fenerbahçe'den Galatasaray'ın basın toplantısı sonrası açıklama geldi.

    Sarı-Lacivertliler'in televizyon önünde konuşma davetini tekrarladığı açıklama şu şekilde:

    "ISMARLAMA SORULAR SORDULAR"

    "Galatasaray Spor Kulübü’ne Çağrımızdır 

    Kendileri için her şey yolunda iken ‘itidal çağrıları’ yapıp ilk puan kaybında  'Sportif AŞ Başkanvekili’nin basın toplantısı yapacağını' duyuran rakibimiz, bugün bir sürprizle Başkanı ve İkinci Başkanının da yer aldığı, üç kişilik -geniş katılımlı- bir basın toplantısı düzenlemiştir. İlgili toplantının tek odağının, algıların tek hedefinin, ısmarlama sorular soran yönlendirilmiş basın mensuplarının tek paydasının Kulübümüz olması, Fenerbahçemizin büyüklüğünün göstergesidir!

    FENERBAHÇE: ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ

    Toplantı boyunca ilk cümleden son cümleye dek neredeyse her söylemlerinde gerçekleri çarpıtan, konuları saptıran, kendilerini akıllı ve tüm kamuoyunu konulardan bihaber zanneden bu yaklaşıma daha önce defalarca kez şahit olduk.  Bu vesileyle samimi olduklarını görmek ve tüm kamuoyuna da bunu göstermelerine fırsat vermek adına kendilerine uzun süredir pek çok kez yaptığımız çağrımızı yineliyoruz:

    Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tüm hakem kararlarını, sadece bu sezonla sınırlamadan geride kalan dönemleri de kapsayacak şekilde, istedikleri kanalda, istedikleri gazetecilerin istedikleri sorularıyla tüm ülkemizin gözü önünde konuşmaya dördüncü kez davet ediyor; kendilerini teraziye bekliyoruz. Kulübümüzü altı boş söylemlerle sürekli itham edenlerin, bu çağrımızı tarihi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda Fenerbahçe'nin duruşunu ve rakibimizin tutumunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 

    Saygılarımızla"

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayFenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çağrı; gelin tüm ülkemizin gözü önünde konuşalım
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