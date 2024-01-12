Dursun Özbek’ten Ali Koç’a Cumhurbaşkanlığı seçimi göndermesi: Hedef 2033

12 Ocak 2024 17:21 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 17:23

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemdeki konulara ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hakem yönetimleriyle ilgili önemli konulara değinen Özbek, şunları söyledi:

"Sahada kalmak ve orada kazanmak istiyoruz. Planlı şekilde sahanın dışına çekmeye çalışıyorlar. Dün Sivas'ta bir maç oynandı. Bu maçı hakemi Zorbay Küçük. Peki Zorbay Küçük, Futbol federasyonunun hakemlerinde birisi. Sivas'ta oynanan maç Süper Lig için çok önemli bir maç. Nasıl oluyor da devam eden rekabet çerçevesinde buraya atanıyor. Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36, Galatasaray'ın 1.75. Daha önceki şikayetlerimizde de yer aldı. Antalyaspor maçında Muslera'nın ayağına basıldı ama görmedi. Geçtiğimiz sene kaptanımız Kerem'e kullandığı kelimeler de nezaket dışıydı. VAR hakemi Alper Ulusoy, ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Zorbay Küçük ve Alper Ulusoy'a soruyorum, Galatasaray'dan ne istiyorsunuz? Bu seviyede standartsızlıklara neden göz yumuyorsunuz ve peşinden gidiyorsunuz diye soruyorum. Bunları hakem hatası diyip geçiştirmeyi bize kimse dayatamaz. MHK ve TFF'ye yeniden sesleniyorum. Bu konuların tekrarlanmaması için çalışmalar yapsınlar. Konunun sadece basit bir hakem hatası olduğu şeklinde çözüleceğini düşünmüyorum. Hakkımızın aranmasında zerre kadar tereddüt etmeyiz.

Belki de spor tarihinde ilk kez belki de bir başkan 'Ben başkanken bizi şampiyon yapmayacaklar' diye açıklama yaptı. Üstelik bu kişi 5 senedir başkan. Seni şampiyon yapmayacak kim? Galatasaray'da bu açıklamayı yapan kişi, 1 saniye başkan olarak kalamaz”

Taraftarlarına şampiyonluk konusunda seslenen Özbek, "Camiama ve taraftarlarımıza seslenmek istiyorum. Hepimizin şahit olduğu gibi futbolun veya sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak Galatasaray'a karşı büyük bir mücadele var. Galatasaray'ın girdiği yarışmalarda düşürmeye yönelik muazzam bir çalışma var. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Geçtiğimiz 100 yıl içinde hep şunu gösterdik. Biz tek yumruk haline geldiğimizde kimsenin bizle mücadele etme imkanı yoktur. Bizi sevenlere sesleniyorum. Şu anda ihtiyacımız olan en önemli şey birlik ve beraberliğimizin korunması. Olaylar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Değerli Galatasaraylılar sizlerden bir şey istiyorum. Birlik ve beraberliğimizin zerre kadar bu algılardan etkilenmemesi gerekiyor." dedi.

DURSUN ÖZBEK’TEN ALİ KOÇ GÖNDERMESİ

Ali Koç'un Florya hakkında yapacağını söyleyip yapmadığı açıklamalar hakkında Dursun Özbek:

"Ali Bey, 2033 seçimlerini kastetti. Seçimden sonra açıklayacağım dedi, önümüzde 2028 var. Ondan sonraki seçim 2033'te."

“YİNE BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ”

Dursun Özbek, Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacaklarını belirterek, "Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Taraftarı, yöneticisi futbolcusuyla yine aynısını yapacağız. Kenetlenerek şampiyon olacağız. Birlikte olmamız, kenetlenmemiz şampiyonluğa giden yoldaki en büyük şey olacak. Her gün bizden bir parça koparmaya çalışıyorlar. Bizi birbirimize düşürmeye çalışmaktan başka bir şey değil bu. Er meydanında Galatasaray her zaman başarılı. Bu algı, bizi yıpratma çalışmalara karşı dimdik duracağız ve yine biz şampiyon olacağız." açıklamasında bulundu.

Projelere ilişkin ayrıca Özbek, "Genel kurulda verdiğimiz sözlerin hepsinin arkasındayız. Mecidiyeköy projemizi kasım ayında teslime başlayacağız. En kısa sürede Florya'daki yerleşkemizi Kemerburgaz'a taşıyacağız. Kısa süre içinde bu tesisi futbolcularımızla buluşturma niyetindeyiz. Hiç kimse merak etmesin. Florya'yla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede müjdeli haberleri de sizlerle paylaşacağız. Galatasaray'ı yıpratmaya çalışanlar, şampiyonluk yarışında zarar vermeye çalışanlar mayıs ayında hüsrana uğrayacaklar. İhtiyacımız olan şey, Galatasaray içindeki sevgi iklimini korumaktan geçiyor." dedi.