Erden Timur'dan Mauro Icardi gerçekleri

12 Ocak 2024 17:32 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 17:47

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve İkinci Başkan Metin Öztürk, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenledi.

Sakatlığı nedeniyle son iki maçta oynayamayan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'yle ilgili son dönemde çıkan haberlere değinen Erden Timur, şunları söyledi:

AYAĞINA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ UYGULANIYOR"

"Icardi açısında da bu konuyu aydınlatmak gerekir. Dinlendirilmesi gündemdeydi. Süper Kupa maçında maskeyle oynayacaktı. Sonra dinlendirilecekti. Belirli bir süre dinlendirilmediği zaman bu hep böyle devam edecek. İğneyle antrenmana çıkması gerekiyordu.

Antrenman yapacak olsa burada kalırdı ama belli bir süre antrenman yapmaması gerekiyor. Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Oraya gitmesi, eşinin de yanında olması açısından gitti. Zaman zaman belli özverileri gösteren oyuncularda ve hassas durumlarda bu konuda hocaların onun yanında olması yanlış değil. Ama farklı şekilde gündeme getirildi."

ÖZBEK: BEŞİKTAŞ MAÇINDA AYAĞINI KIRDILAR

Dursun Özbek ise "Beşiktaş maçında adamın ayağını kırdılar, hakem görmedi. Fenerbahçe maçında gözünü kör etmeye çalıştılar, onu da hakem göremedi. Sağ kroşe dedim ama uymadı, elense çektiler, güreşçi gibi.. Adamın ensesine tokat atıldı. VAR da görmedi!" diye konuştu.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur: "Mauro Icardi, Ayağına kök hücre tedavisi uygulanıyor. Dinlendirmede ağrılarının bir kısmı devam edecekti. Gitmeden bize yazdı. 'Eşimin kontrolleri için yanında olabilir miyim?' dedi. Antrenman yapamayacak, iğneden sonra dinlenmesi gerek. Özverili oyuncularda, bir de hassas durumu olan oyunculara hocaların yanında olması yanlış değil."

SACHA BOEY SATILACAK MI?

Sacha Boey'un transferiyle ilgili çıkan iddialara yanıt veren Timur, "Sacha Boey'in dizinde bir ağrı var. Bugün antrenman var yarın izinli takım. Riske atmamamız gereken bir oyuncumuz. Satışı gibi bir durum yok. En ufak boşlukta manipülasyon yapılıyor. 'Yok böyle bir teklif' mi diyelim. Bazen bazı şeyleri transfer döneminde bırakmak gerekiyor, bunun faydaları da oluyor." şeklinde konuştu.

ERDEN TİMUR'DAN KENETLENME VURGUSU

Mayıs ayındaki gündemlerinin seçim değil şampiyonluk olduğunu vurgulayan Erden Timur, "Konuşsan suç konuşmasan suç gibi bir şey oluyor. Hakemlerle ilgili kulübümüzü temsilen 3 kez konuştum. Bundan 2 ay önce ekrana çıkıp neler yapılması gerektiğini söyledim. Ondan sonra bir algı oluşturulmaya çalışıldı nerede nerede diye. Kırgınlık yok. Geçtiğimiz sene de 3 kez konuştum. Kenetleneceğiz. Başkanımız liderliğinde elimizden geleni yapacağız. Daha çok iletişim kurmak gerekiyorsa yapacağız. Bizim iki tane görevimiz var. Galatasaray'ın hakkını savunmak. 15-16 yaşlarında insanlar var. Yanlış yönlendirmememiz gerekiyor. Buradaki tek gaye, bu işi birlikte çözeceğiz. Eleştirmek çok kolay. Mayıs ayı için tek gündemimiz şampiyon olmak." ifadelerini kullandı.