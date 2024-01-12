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Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Sezon başı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü. Milli futbolcunun Kayserispor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takıma döndüğünü açıkladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu' denildi. Kutlu, sezon başında 250 bin Euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralık olarak gitmişti.
25 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Berkan Kutlu, ayrıca sezon başında Galatasaray ile ise Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada forma giymişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi