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    Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sezon başı İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri döndü. Milli futbolcunun Kayserispor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

    Berkan Kutlu Galatasaray&#039;a geri döndü
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takıma döndüğünü açıkladı.

    Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu' denildi. Kutlu, sezon başında 250 bin Euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralık olarak gitmişti.

    Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü

    25 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Berkan Kutlu, ayrıca sezon başında Galatasaray ile ise Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada forma giymişti.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayBerkan Kutlu
    Haberler > Spor > Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü
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