Berkan Kutlu Galatasaray'a geri döndü

12 Ocak 2024 13:12 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 13:17

Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa'da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun takıma döndüğünü açıkladı.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu' denildi. Kutlu, sezon başında 250 bin Euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralık olarak gitmişti.

25 yaşındaki futbolcu, Serie A'da 6, İtalya Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Berkan Kutlu, ayrıca sezon başında Galatasaray ile ise Süper Lig'de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada forma giymişti.