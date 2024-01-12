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    Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku! Nijeryalı golcü Galatasaray maçında yok

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Trabzonspor'un formda futbolcusu Paul Onuachu, Nijerya Milli Takımı kadrosundan çıkarılan Sadiq Umar'ın yerine Afrika Kupası kadrosuna davet edildi.

    Trabzonspor&#039;da Paul Onuachu şoku! Nijeryalı golcü Galatasaray maçında yok
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Nijerya Futbol Federasyonu, Afrika Uluslar Kupası için Sadiq Umar'ın yerine Paul Onuachu'nun çağrıldığını açıkladı.

    Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak Afrika Uluslar Kupası öncesinde Nijerya Futbol Federasyonu kadroda değişiklik yaptı.

    Daha önce turnuva kadrosuna çağrılan Sadiq Umar'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

    Umar'ın yerine Trabzonspor'dan Paul Onuachu'nun Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildiği belirtildi.

    Yıldız oyuncu 21 Ocak'taki kritik Galatasaray maçı olmak üzere en az 4 maçta forma giyemeyecek.

    Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku! Nijeryalı golcü Galatasaray maçında yok

    PAUL ONUACHU EN AZ 4 MAÇ YOK

    Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nın grup aşamasında Fildişi Sahili, Ekvator Ginesi ve Gine-Bissau ile karşı karşıya gelecek.

    Afrika Uluslar Kupası'nda turnuvanın açılış maçı yarın Fildişi Sahili ve Gine-Bissau arasında oynanacak.

    Turnuvada şampiyon, 11 Şubat'taki final karşılaşmasının ardından belli olacak.

    Trabzonsporlu yıldız, Nijerya'nın finale kalması durumunda Antalyaspor, Manisa FK (Türkiye Kupası), Galatasaray, Rizespor, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

    12 Şubat'ta bitecek olan grup maçlarında Nijerya elenirse, Onuachu'nun Kasımpaşa, Beşiktaş ve Hatayspor maçlarına yetişebileceği öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TrabzonsporPaul OnuachuGalatasaray
    Haberler > Spor > Trabzonspor'da Paul Onuachu şoku! Nijeryalı golcü Galatasaray maçında yok
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