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Ahmet Çakar, maç sonu ateş püskürdü: Sivas'ta futbol katliamı yaşanmıştır
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Maç sonu hakem Zorbay Küçük'ün kararları geceye damga vurdu. Eski hakem Ahmet Çakar, maç sonu yaptığı yorumla gündem oldu.
Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Galatasaray, Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti.
Kerem Demirbay ile 45+1'de 1-0 öne geçen Sarı-kırmızılılar, 86'da Koita'nın penaltı golüne engel olamadı.
Karşılaşma sonrası hakem Zorbay Küçük'ün kararları sosyal medyada gündem oldu.
AHMET ÇAKAR: SİVAS'TA FUTBOL KATLİAMI YAŞANMIŞTIR
Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Sivasspor - Galatasaray maçı için "Sivas'ta tam bir futbol katliamı yaşanmıştır. Hakem Zorbay Küçük Galatasaray'ın net 2 penaltısını vermeyip Galatasaray'ı boğmuştur" ifadelerini kullandı.
Penaltı kararlarını ele alan Çakar, "Bugün sahada 3 net penaltı vardı. Sivas kazandı verdi. Diğer ikisini veremeyen Zorbay Küçük Galatasaray'ın hakkını yemiştir" dedi.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi